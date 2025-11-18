Schauspielerin glänzt im Vintagekleid: Jennifer Aniston strahlt ohne Jim Curtis bei Preisverleihung

Viele hatten auf den ersten gemeinsamen Auftritt von Jennifer Aniston und Jim Curtis gehofft. Doch die Schauspielerin lief solo über den roten Teppich bei der "Elle Women in Hollywood"-Preisverleihung.

Gleich zehn Frauen sind am Montagabend bei der "Elle Women in Hollywood"-Preisverleihung ausgezeichnet worden - darunter Jennifer Aniston (56). Die Schauspielerin erschien zu der Gala im Four Seasons Hotel in Beverly Hills in einem besonderen Kleid. Auf ein Red-Carpet-Debüt mit ihrem neuen Partner verzichtete sie allerdings.

Kleid weckt Erinnerungen an ihre "Friends"-Rolle Jennifer Aniston setzte auf ein schwarzes, schimmerndes Kleid von Ralph Lauren, das an ihre legendäre "Friends"-Rolle Rachel Green erinnerte - schließlich arbeitete Rachel in der Serie für das Label. Das bodenlange Vintage-Dress mit Neckholder und zartem Glanz wirkte elegant und romantisch zugleich. Aniston bleibt ihrer Vorliebe für Schwarz treu: Schon zur Premiere der vierten Staffel von "The Morning Show" trug sie Anfang September ein schwarzes, schulterfreies Kleid - und inspirierte damit offenbar auch Kollegin Reese Witherspoon (49).

Auf dem roten Teppich am Montag posierte sie alleine, ohne ihren neuen Partner. Wie "Elle" berichtete, entschieden sich beide bewusst dagegen, gemeinsam aufzutreten, um den Fokus auf Anistons beruflichen Erfolg zu richten. Erst Anfang des Monats hatte sie die Beziehung zu dem Hypnotherapeut Jim Curtis mit einem Pärchenbild auf ihrem Instagram-Account offiziell bestätigt.

Auch diese Frauen wurden geehrt

Die weiteren Preisträgerinnen der "Elle Women in Hollywood Awards" waren: Jessie Buckley, Teyana Taylor, Rose Byrne, Renate Reinsve, Chase Infiniti, Emily Blunt und die "Blood & Sinners"-Kolleginnen Jayme Lawson, Wunmi Mosaku und Hailee Steinfeld. Dazu teilte das Magazin mit: "Diese Frauen sind es gewohnt, Preise zu gewinnen, Rekorde zu brechen und Grenzen zu verschieben. Und neben ihrem Kassenerfolg setzen die Preisträgerinnen auch einen neuen modischen Standard. Von verführerisch schicken Kleidern bis hin zu perfekt sitzenden Anzügen - ihre Red-Carpet-Looks versprühen genau die Art von Energie, die eine moderne Hollywood-Ikone ausmacht."