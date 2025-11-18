Schauspielerin glänzt im Vintagekleid: Jennifer Aniston strahlt ohne Jim Curtis bei Preisverleihung

Viele hatten auf den ersten gemeinsamen Auftritt von Jennifer Aniston und Jim Curtis gehofft. Doch die Schauspielerin lief solo über den roten Teppich bei der "Elle Women in Hollywood"-Preisverleihung.
Gleich zehn Frauen sind am Montagabend bei der "Elle Women in Hollywood"-Preisverleihung ausgezeichnet worden - darunter Jennifer Aniston (56). Die Schauspielerin erschien zu der Gala im Four Seasons Hotel in Beverly Hills in einem besonderen Kleid. Auf ein Red-Carpet-Debüt mit ihrem neuen Partner verzichtete sie allerdings.