Diane Kruger begeistert bei der Spring Gala des New York City Ballet mit einem aufwendigen Erdem-Kleid aus Kristallen, Denim und Straußenfedern. An ihrer Seite: Partner Norman Reedus - ein seltener gemeinsamer Auftritt.

Während viele Stars Anfang der Woche bei der Met Gala über den roten Teppich liefen, setzten Diane Kruger (49) und Norman Reedus (57) lieber bei einem anderen Glamour-Event ein Fashion-Statement. Das Paar, das nur selten gemeinsam öffentlich auftritt, zeigte sich am Donnerstagabend bei der Spring Gala des New York City Ballet im berühmten David H. Koch Theater im Lincoln Center in New York City.

Unter dem Motto "Set in Stone - Creation & Preservation" versammelten sich zahlreiche Prominente aus Mode-, Film- und Kulturwelt zu dem glamourösen Abendprogramm. Neben Kruger und Reedus waren auch zahlreiche weitere Stars bei der Veranstaltung vertreten, darunter Emmy Rossum, Mick Jagger mit seiner langjährigen Partnerin Melanie Hamrick, Model Ashley Graham sowie Star-Ballerina Tiler Peck.

Auffälliges Outfit mit Denim, Kristallen und Federn

Besonders Diane Kruger zog mit ihrem aufwendigen Look alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin trug eine spektakuläre Robe aus der Herbstkollektion 2026 des Labels Erdem. Das Outfit kombinierte ein mit Kristallen besetztes Korsagen-Oberteil mit ungewöhnlichen trägerartigen Denim-Details. Highlight des Looks war jedoch der voluminöse Rock aus mehrlagigen, mehrfarbigen Straußenfedern, der dem Outfit einen dramatischen Couture-Effekt verlieh.

Dazu kombinierte Kruger spitze High Heels und verzichtete bewusst auf auffälligen Schmuck, damit die detailreiche Struktur des Kleides im Mittelpunkt stand. An ihrer Seite zeigte sich Norman Reedus elegant in klassischem Abendlook ganz in Schwarz. Gemeinsame öffentliche Auftritte des langjährigen Paares sind eher selten - umso größer war die Aufmerksamkeit für ihren Auftritt bei der Gala.

Kruger und Reedus sind seit 2016 offiziell ein Paar. Sie lernten sich 2015 bei den Dreharbeiten zum Film "Sky" kennen. Gemeinsam haben sie eine 2018 geborene Tochter.