Diane Kruger begeistert bei der Spring Gala des New York City Ballet mit einem aufwendigen Erdem-Kleid aus Kristallen, Denim und Straußenfedern. An ihrer Seite: Partner Norman Reedus - ein seltener gemeinsamer Auftritt.
Während viele Stars Anfang der Woche bei der Met Gala über den roten Teppich liefen, setzten Diane Kruger (49) und Norman Reedus (57) lieber bei einem anderen Glamour-Event ein Fashion-Statement. Das Paar, das nur selten gemeinsam öffentlich auftritt, zeigte sich am Donnerstagabend bei der Spring Gala des New York City Ballet im berühmten David H. Koch Theater im Lincoln Center in New York City.