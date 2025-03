Schauspielerin ging leer aus: Demi Moore gratuliert Mikey Madison zum Oscar-Sieg

1 Demi Moore (r.) und Mikey Madison waren bei den diesjährigen Academy Awards in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert. Foto: imago images/UPI Photo/PAT BENIC / CraSH/imageSPACE/ddp/Sipa USA

Demi Moore hat ihre Oscar-Schlappe offenbar verdaut. Die "The Substance"-Darstellerin meldet sich nun erstmals seit der Verleihung zu Wort und gratuliert Mikey Madison zum Goldjungen.











Demi Moore (62) stand kurz davor, ihren ersten Oscar zu gewinnen. Doch die "The Substance"-Darstellerin musste sich in der Nacht auf Montag in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" Mikey Madison (25) für ihre Rolle in "Anora" geschlagen geben. Nun hat sich Moore erstmals dazu geäußert und Madison zu ihrem Goldjungen gratuliert.