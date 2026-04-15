Schauspielerin gegen Sängerin: Polizei in Australien ermittelt gegen Katy Perry

Schauspielerin versus Popstar: Ruby Rose hat schwere Vorwürfe gegen Katy Perry erhoben. Nun schweigt sie auf Anweisung der Polizei - denn die hat Ermittlungen eingeleitet. Worum geht es?
Melbourne/Los Angeles - Nach Vorwürfen wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs ermittelt die Polizei in Australien gegen Popstar Katy Perry (41, "I Kissed a Girl"). Das berichteten mehrere australische Medien unter Berufung auf die Behörden im Bundesstaat Victoria. "Da die Ermittlungen noch andauern, wären weitere Kommentare zum jetzigen Zeitpunkt unangemessen", zitierte der Sender 9News einen Polizeisprecher.