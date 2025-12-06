Schauspielerin fürchtete sich: Schreckliche Nacktszene war für Jessica Alba demütigend

Vor rund 20 Jahren trat Jessica Alba im Superheldenfilm "Fantastic Four" auf. Noch heute erinnert sie sich daran, wie demütigend das Filmen einer Nacktszene damals für sie war.
Die Schauspielerin und Unternehmerin Jessica Alba (44) hat ambivalente Gefühle, wenn es um "Fantastic Four" geht. In dem vor rund 20 Jahren veröffentlichten Superheldenfilm verkörperte sie den Charakter Sue Storm. Auf der einen Seite hat sie schöne Erinnerungen an die Figur, auf der anderen gab es eine Nacktszene, die eine furchtbare Erfahrung für Alba war.