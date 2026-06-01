Der Konflikt zwischen Blake Lively und Justin Baldoni findet kein Ende. Nach einer außergerichtlichen Einigung im April fordert die Schauspielerin nun Schadenersatz und die Erstattung ihrer Anwaltskosten. Am Montag treffen beide Parteien erneut vor einem Bundesgericht in Manhattan aufeinander.
Der Rechtsstreit zwischen Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42) scheint auch nach einer außergerichtlichen Einigung noch nicht beendet zu sein. Am Montag treffen die beiden Parteien laut einem Bericht der "Daily Mail" erneut vor Gericht aufeinander. Im Mittelpunkt steht diesmal die Frage, ob Baldoni der Schauspielerin Schadenersatz zahlen muss, nachdem seine Verleumdungsklage gegen sie abgewiesen wurde.