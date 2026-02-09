Cecilia Sarto war bereits in zahlreichen TV-Produktionen zu sehen. Am Montagabend ist sie im ZDF-Krimi "Die Frau ohne Gesicht" als italienische TV-Moderatorin zu erleben. Ihre erste größere Rolle hatte sie vor vielen Jahren in der "Lindenstraße" - eine Zeit, auf die sie heute dankbar zurückblickt.
Eine entstellte Frauenleiche auf einer Landstraße bei Mönchengladbach, Spuren führen ins winterliche Venedig - "Die Frau ohne Gesicht", der neue ZDF-"Fernsehfilm der Woche" (Ausstrahlung am 9. Februar, 20:15 Uhr), basiert auf wahren Begebenheiten und zeigt die akribische Ermittlungsarbeit von Kommissar Ingo Thiel (Heino Ferch) und seinem Team. Neben Ferch sind unter anderem Florian Stetter als undurchsichtiger Kunsthändler Philipp Sass, Janina Fautz als Künstlerin Antonia de Luca und Jana Tošovská als Opfer Clara Krolmann zu sehen.