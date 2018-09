Schauspielerin bei Instagram Sophia Thomalla sendet sexy Liebesgrüße nach Texas

Von (ili/spot) 24. September 2018 - 15:11 Uhr

Verliebt und sexy: Sophia Thomalla Foto: imago/Spöttel Picture

Model und Moderatorin Sophia Thomalla postet ein Unterwäsche-Foto von sich und grüßt damit ihren Liebsten, Musiker Gavin Rossdale. Und der reagiert prompt.

Model, Moderatorin, Schauspielerin, Tattoo-Fan und Musiker-Muse Sophia Thomalla (28) hat ein Foto von sich in sexy Unterwäsche auf ihrem Instagram-Account gepostet. Ihr süßer Kommentar dazu: "Hey you - I love you." ("Hey du - ich liebe dich.") Ihr Freund, der britische Bush-Frontman Gavin Rossdale (52), ließ mit der Antwort nicht lange auf sich warten.

Zu einem sympathischen Schwarz-Weiß-Foto von sich aus früheren Zeiten schreibt er von San Antonio, Texas, aus auf seinem Instagram-Account: "Love you more" ("Liebe dich mehr").

Sophia Thomalla und Gavin Rossdale sind seit 2017 ein Paar. "Ja, sie ist meine Freundin", bestätigte er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news im Oktober 2017 die Beziehung. "Ich bin sehr glücklich, sie ist toll", schwärmte er weiter.