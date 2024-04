10 Camille Dombrowsky, Jahrgang 1997, ist Ensemblemitglied am Schauspiel Stuttgart. Bilder aus ihren Stücken in der Bildergalerie. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Die junge Schauspielerin Camille Dombrowski beeindruckt auf der Bühne des Stuttgarter Schauspielhauses mit strahlender Unbekümmertheit. Dass sie überhaupt Theater spielen durfte, darum hat sie lange gekämpft.











Entdeckt wurde sie ganz klassisch auf der Straße, genauer an einem Sonntagvormittag auf einem Flohmarkt, als ihre Eltern Vintagedinge, Schallplatten, Möbel, verkauften. Sie sei ein lautes Kind gewesen, sagt Camille Dombrowsky bei einer Begegnung in einer Probenpause im Foyer des Schauspielhauses Stuttgart und lächelt, vielleicht sei sie deshalb einer Agentin aufgefallen. Die Karte der Dame blieb allerdings lange Zeit unberührt, „meine Eltern waren gegen moderne Medien, ich durfte nicht fernsehen“ – bis nach mehr als einem Jahr die Mutter doch zustimmte und die 1997 in Berlin geborene Camille Dombrowsky in dem prominent besetzten ARD-Märchenfilm „Frau Holle“ auftreten durfte.