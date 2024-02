Schauspielerin Antje Mönning im Merlin: Oben ohne für mehr Offenheit

4 Oben ohne zu sein sei für sie nicht immer mit Sexualität verbunden, sondern manchmal einfach mit Freiheit, so Antje Mönning im Merlin in Stuttgart. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Antje Mönning wurde als TV-Nonne bekannt und machte später mit freizügigen Rollen Schlagzeilen. Am Mittwochabend sprach sie im Merlin in Stuttgart darüber, wie normal Nacktheit in unserer Gesellschaft ist.











Die Schauspielerin Antje Mönning tritt am Mittwochabend im Merlin auf die Bühne, ein Scheinwerfer strahlt sie in dem dunklen Raum an. Sie trägt einen petrolblauen Hoodie, der aber nur eine Übergangslösung ist. „Ich würde gerne mit nacktem Oberkörper lesen“, sagt Mönning. „Ist das für alle in Ordnung?“ Damit hat sie gleich wesentliche Themen des Abends angeschnitten: Nacktheit, Normalität, Konsens. Die Menschen im Saal stimmen zu, Mönning zieht das Oberteil aus und beginnt, aus ihrem Buch „‚Nicht normal‘ ist ganz normal“ zu lesen. Es ist der letzte Termin der Lesetour, die Tickets waren seit zehn Tagen ausverkauft.