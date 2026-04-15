Schauspieler zu Gast in Kernen: Schauergeschichten mit Walter Sittler in der Glockenkelter

Der renommierte Schauspieler aus Stuttgart widmet sich an diesem Samstag in Kernen-Stetten gemeinsam mit einem Pianisten einer besonderen Kunstform – dem Melodrama.
Das 107. Kammerkonzert des Vereins Klassik in Stetten bietet am Samstag, 18. April, einen außergewöhnlichen musikalisch-literarischen Abend. Unter dem Titel „Schauergeschichten & Seemannsgarn“ widmen sich der renommierte Stuttgarter Schauspieler Walter Sittler (ZDF-Krimiserie „Kommissar und der See“) als Sprecher und sein langjähriger Klavierpartner Lars Jönsson in der Glockenkelter unterhalb der Yburg in Kernen-Stetten (Rems-Murr-Kreis) einer besonderen und selten aufgeführten Kunstform: dem Melodrama.