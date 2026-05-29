Schauspieler zieht vor Gericht: Dennis Quaid will keinen Unterhalt mehr für seine Zwillinge zahlen

Dennis Quaid will die Unterhaltszahlungen für seine Zwillinge Thomas und Zoe gerichtlich neu regeln lassen. Da beide kurz vor dem Highschool-Abschluss stehen, sieht der Schauspieler die Grundlage für die bisherigen Zahlungen offenbar nicht mehr gegeben. Auch Bonuszahlungen sollen angepasst werden.

Dennis Quaid (72) zieht vor Gericht. Der Schauspieler soll beantragt haben, die monatlichen Unterhaltszahlungen an seine Ex-Frau Kimberly Buffington (54) einzustellen. Das sollen Gerichtsdokumente zeigen, die dem Magazin "People" vorliegen sollen. Demnach geht es um 13.750 US-Dollar, die Quaid bislang monatlich für die gemeinsamen 18-jährigen Zwillinge Thomas und Zoe zahlt.

Laut "People" verweist Quaid in seinem Antrag auf Vereinbarungen aus dem Scheidungsvertrag von 2018. Demnach könnten die Zahlungen eingestellt werden, sobald ein Kind die zwölfte Klasse abschließt, sofern es noch unter 19 Jahre alt ist und die Schule in Vollzeit besucht. Zoe hat ihren Highschool-Abschluss bereits gemacht, ihr Zwillingsbruder Thomas soll im Juni folgen.

Dennis Quaid beantragt Änderung für Bonuszahlungen

Nach der bisherigen Vereinbarung muss Dennis Quaid neben den monatlich fast 14.000 Dollar einen zusätzlichen Betrag an seine Ex-Frau zahlen, sobald sein Jahreseinkommen über 1,314 Millionen Dollar liegt.

Nun hat der Schauspieler laut "People" beantragt, auch diese mögliche Bonuszahlung neu zu berechnen. Sie solle "anteilig auf das Abschlussdatum jedes Kindes umgelegt" werden, statt sein gesamtes Jahreseinkommen für 2026 zugrunde zu legen.

Dabei hatte Quaid die Bonuszahlungen im Jahr 2020 noch selbst nach oben anpassen lassen. Laut damaligen Medienberichten legte er dem Gericht freiwillig Unterlagen vor, aus denen hervorging, dass er mehr als 1,3 Millionen Dollar im Jahr verdiente. Auf die bei manchen Prominenten übliche Strategie, sich nach einer Scheidung finanziell schlechter darzustellen, verzichtete er damals also.

Aus seiner Ehe mit Meg Ryan (64) hat Dennis Quaid außerdem Sohn Jack Quaid (34). Der ebenfalls erfolgreiche Schauspieler heiratete im April 2026 seine "The Boys"-Serienkollegin Claudia Doumit (34). Dennis Quaid selbst ist seit 2020 in vierter Ehe mit der 39 Jahre jüngeren Laura Savoie verheiratet.