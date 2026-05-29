Schauspieler zieht vor Gericht: Dennis Quaid will keinen Unterhalt mehr für seine Zwillinge zahlen

Dennis Quaid will die Unterhaltszahlungen für seine Zwillinge Thomas und Zoe gerichtlich neu regeln lassen. Da beide kurz vor dem Highschool-Abschluss stehen, sieht der Schauspieler die Grundlage für die bisherigen Zahlungen offenbar nicht mehr gegeben. Auch Bonuszahlungen sollen angepasst werden.
Dennis Quaid (72) zieht vor Gericht. Der Schauspieler soll beantragt haben, die monatlichen Unterhaltszahlungen an seine Ex-Frau Kimberly Buffington (54) einzustellen. Das sollen Gerichtsdokumente zeigen, die dem Magazin "People" vorliegen sollen. Demnach geht es um 13.750 US-Dollar, die Quaid bislang monatlich für die gemeinsamen 18-jährigen Zwillinge Thomas und Zoe zahlt.