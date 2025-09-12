Schauspieler zeigt mehr als nur Waden: Brian Cox im Kilt: Dafür gemacht, cool und frei zu sein

Brian Cox erscheint zum International Film Festival in Toronto im Schottenrock. Der Schauspieler bringt Besuchende in Verlegenheit, als er zeigt, dass er darunter nichts trägt. "Der Kilt ist dafür gemacht, cool und frei zu sein", so der Schotte.

Schauspieler Brian Cox (79) überlässt nur wenig der Fantasie, als er beim International Film Festival in Toronto im klassischen schottischen Kilt auf den roten Teppich tritt. Zur Premiere des schottischen Whisky-Dramas "Glenrothan", dem Regiedebüt von Brian Cox, begleitete ihn seine Frau Nicole Ansari-Cox (56).

Während der Fragerunde nach der Vorführung seines Films hob ein Kinobesucher im Publikum laut dem "Hollywood Reporter" die Hand, um den breitbeinig sitzenden Schauspieler zu warnen. Er zeige auf der Bühne weit mehr als nur seine Waden. Sein Schottenrock sei hochgerutscht. "Ist es so schlimm?", konterte Cox.

Zuschauer bemerkte, dass Cox zu viel Bein zeigt

"Oder gut so?", fragte der schallend lachende Cox das Publikum, als er die Knie schloss und erklärte: "Man muss den Kilt richtig tragen. Der Kilt ist dafür gemacht, cool und frei zu sein. Und es ist eine verdammt wunderbare Freiheit", beharrte der schottische Schauspieler.

Dann erzählte Cox den Besuchenden von seinem neuen Film "Glenrothan", mit dem er "seine Heimat und die dort arbeitenden Menschen ehren" will. Die Geschichte dreht sich um zwei entfremdete Brüder, die nach einem familiären Bruch wieder zusammenfinden sollen, um die Familien-Whisky-Brennerei zu retten.

"Es ist schwer, keine Unterhose zu tragen"

Doch schon bald wird der Regisseur dem Bericht zufolge erneut unterbrochen. Aus dem Saal ertönen Rufe wie "Ihre Beine! Ihre Beine!" Cox wandte sich daraufhin an seinen Produzenten Neil Zeiger (75) und rief: "Wessen Idee war es, diese verdammten Kilts zu tragen?" Mit gespielter Empörung sagte er: "Sicherlich nicht meine Idee. Es war die Idee des Produzenten. Letztendlich versuchen die immer, dich fertigzumachen!", fügte er hinzu.

"Sie tragen wahrscheinlich eine Unterhose", sagte Cox zu seinem Produzenten, der zustimmend nickte. "Der Kilt steht für Freiheit und Unbeschwertheit", riet Cox aus, bevor er zugab: "Es ist schwer, keine Unterhose zu tragen."