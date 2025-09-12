Schauspieler zeigt mehr als nur Waden: Brian Cox im Kilt: Dafür gemacht, cool und frei zu sein

Brian Cox erscheint zum International Film Festival in Toronto im Schottenrock. Der Schauspieler bringt Besuchende in Verlegenheit, als er zeigt, dass er darunter nichts trägt. "Der Kilt ist dafür gemacht, cool und frei zu sein", so der Schotte.
Schauspieler Brian Cox (79) überlässt nur wenig der Fantasie, als er beim International Film Festival in Toronto im klassischen schottischen Kilt auf den roten Teppich tritt. Zur Premiere des schottischen Whisky-Dramas "Glenrothan", dem Regiedebüt von Brian Cox, begleitete ihn seine Frau Nicole Ansari-Cox (56).