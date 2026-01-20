Weitere Konsequenzen für Timothy Busfield: Wie nun bekannt wurde, hat Amazon MGM den Schauspieler komplett aus der kommenden Romanze "You Deserve Each Other" herausgeschnitten. Der einstige "West Wing"-Star sieht sich mit schwerwiegenden Vorwürfen des sexuellen Kindesmissbrauchs konfrontiert.
Die jüngsten Enthüllungen um den ehemaligen "West Wing"-Darsteller Timothy Busfield (68) ziehen drastische Kreise. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, hat das Filmstudio Amazon MGM entschieden, sämtliche Szenen mit Busfield aus der kommenden Verfilmung von Sarah Hogles Bestseller "You Deserve Each Other" zu entfernen.