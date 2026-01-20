Weitere Konsequenzen für Timothy Busfield: Wie nun bekannt wurde, hat Amazon MGM den Schauspieler komplett aus der kommenden Romanze "You Deserve Each Other" herausgeschnitten. Der einstige "West Wing"-Star sieht sich mit schwerwiegenden Vorwürfen des sexuellen Kindesmissbrauchs konfrontiert.

Die jüngsten Enthüllungen um den ehemaligen "West Wing"-Darsteller Timothy Busfield (68) ziehen drastische Kreise. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, hat das Filmstudio Amazon MGM entschieden, sämtliche Szenen mit Busfield aus der kommenden Verfilmung von Sarah Hogles Bestseller "You Deserve Each Other" zu entfernen.

Brian Busfield war in der romantischen Komödie - mit Meghann Fahy (35) und Penn Badgley (39) in den Hauptrollen - als Bernie, der Vater der Protagonistin Naomi, vorgesehen. Ein Veröffentlichungstermin steht noch aus, fest steht jedoch bereits: Busfield wird in dem Film nicht zu sehen sein.

Schwere Vorwürfe am Set von "The Cleaning Lady"

Die Entscheidung des Studios folgt auf eine Serie von juristischen Entwicklungen in den vergangenen Wochen. Am 9. Januar wurde ein Haftbefehl gegen den Schauspieler und Regisseur erlassen. Ihm wird Fehlverhalten gegenüber Kindern vorgeworfen, das sich am Set der Fox-Serie "The Cleaning Lady" ereignet haben soll. Timothy Busfield, der dort als Regisseur und Darsteller tätig war, stellte sich kurz darauf den Behörden in Albuquerque, New Mexico.

Die Anklage wiegt schwer: Er wird in zwei Fällen des kriminellen sexuellen Kontakts mit Minderjährigen sowie des Kindesmissbrauchs beschuldigt. Die Ermittlungen beziehen sich auf Vorfälle mit zwei männlichen Minderjährigen während der Produktion des Dramas.

Weitere Anschuldigungen aus der Vergangenheit

Obwohl Busfield seine Unschuld beteuert, sind inzwischen weitere Vorwürfe ans Licht gekommen. Einem aktuellen Schriftsatz der Staatsanwaltschaft zufolge soll er vor einigen Jahren am B Street Theatre in Sacramento eine Teenagerin während eines Vorsprechens unsittlich berührt haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Busfields Verhalten gegenüber Minderjährigen Gegenstand rechtlicher Auseinandersetzungen ist: 1994 erhob ein damals 17-jähriges Double am Set von "Little Big League", bei dem Busfield Regie führte, Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs. Der Fall endete mit einem außergerichtlichen Vergleich. 2012 warf eine Frau ihm vor, sie bei einem Date begrapscht zu haben; damals kam es jedoch nicht zur Anklage.

Filmbranche zieht die Reißleine

Die Reaktion der Industrie auf die aktuelle Anklagewelle ist unmissverständlich. Seine langjährige Agentur, Innovative Artists, hat die Zusammenarbeit mit ihm bereits beendet. Zudem wurde eine Episode der Serie "Law & Order: SVU", in der Busfield einen Gastauftritt hatte, kurzfristig aus dem Programm genommen.

Am 20. Januar muss sich Timothy Busfield, der mit der "Unsere kleine Farm"-Schauspielerin Melissa Gilbert (61) verheiratet ist, für eine Anhörung zur Untersuchungshaft vor Gericht verantworten.