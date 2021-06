Gefährliche Corona-Mutation Delta-Variante erreicht Ludwigsburg und Böblingen

Die hoch ansteckende Delta-Variante des Coronavirus hat die Region Stuttgart erreicht. Nachdem unlängst der erste Fall in einer Waiblinger Kita bestätigt wurde, ist das Virus am Freitag auch in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen aufgetaucht.