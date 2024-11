Schauspieler wird 70 Jahre alt: Nach den schweren Vorwürfen: Was wurde aus Ex-Serienstar Chris Noth?

Als Carrie Bradshaws "Mr. Big" kennen ihn Millionen "Sex and the City"-Fans. Was wurde aus Chris Noth, der nun seinen 70. Geburtstag feiert? Im Dezember 2021 gab es schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Serienstar.

Von einer geliebten Serienfigur zum gefallenen Star: Die Karriere von Schauspieler Chris Noth (70) alias "Mr. Big" aus "Sex and the City" war im Dezember 2021 vorbei. Er wurde von zwei Frauen der sexuellen Nötigung beschuldigt. Wie steht es heute um den Fall des ehemaligen Serienstars, der am 13. November 70 Jahre alt wird?

Die Vorwürfe

Die Vorwürfe gegen Chris Noth kamen am 16. Dezember 2021 ans Licht. Die beiden Frauen, die die Anschuldigungen erhoben, kennen sich US-Medienberichten zufolge nicht und meldeten sich im Abstand von mehreren Monaten bei der Zeitschrift "The Hollywood Reporter". Die Vorfälle ereigneten sich angeblich 2004 in Los Angeles und 2015 in New York.

Lesen Sie auch

Der Schauspieler hat die Vorwürfe stets bestritten und behauptet, die sexuellen Handlungen zwischen ihm und den Frauen seien einvernehmlich gewesen. Im Anschluss an die Anschuldigungen meldeten sich drei weitere Frauen, die Vorwürfe gegen Noth erhoben.

Die Folgen

Im Zuge der Anschuldigungen trennte sich seine Künstleragentur von Chris Noth, ein 12-Millionen-Dollar-Deal seiner Tequila-Marke platzte, ein Werbespot mit Noth und Ryan Reynolds (48) wurde zurückgezogen. Der Schauspieler verlor zudem seine Rolle als William Bishop in der Serie "The Equalizer".

Ein weiterer Auftritt als "Mr. Big" im Staffelfinale der "Sex and the City"-Fortsetzung "And Just Like That..." wurde ebenfalls gestrichen. Die beiden Frauen, die Noth zuerst beschuldigten, erklärten, dass er seine Kultrolle aus den 90ern erneut spielte, sei der Auslöser gewesen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Stars von "And Just Like That...", Sarah Jessica Parker (59), Cynthia Nixon (58) und Kristin Davis (59), veröffentlichten eine Erklärung, in der sie ihre Unterstützung für die Frauen verkündeten. Gegen Noth gibt es Medienberichten zufolge kein Strafverfahren. Zivilklagen sind aber weiterhin möglich.

Das sagt Chris Noth über die Vorwürfe

Chris Noth hat im August 2023 in einem Interview über die Anschuldigungen gesprochen. "USA Today" sagte der Schauspieler damals, er habe sich nur Untreue vorzuwerfen. "Ich habe meine Frau betrogen, und das ist verheerend für sie und kein sehr schönes Bild", sagte er in dem Interview. Dies sei aber kein "Verbrechen".

"Es gibt nichts, was ich sagen kann, um die Meinung anderer zu ändern, wenn man eine solche Flutwelle erlebt", so der 70-Jährige. "Es klingt defensiv. Das bin ich aber nicht. Es gibt kein Strafverfahren. Es gibt keinen Strafprozess", erklärte er. "Es gibt nichts, wofür ich in den Zeugenstand gehen und meine Geschichte erzählen oder Zeugen bekommen könnte."

Ist seine Ehefrau noch bei ihm?

In den sozialen Medien zeigt sich der in Wisconsin geborene und in Connecticut aufgewachsene Chris Noth immer wieder gut gelaunt auf Reisen, beim Sport und mit seinen Kindern. Der Schauspieler hat mit Tara Lynn Wilson (45) zwei Söhne, die 2008 und 2020 zur Welt kamen. Mit Wilson, einer kanadischen Schauspielerin, soll er 2001 zusammengekommen sein, 2012 heiratete das Paar. Die beiden sollen auch nach Bekanntwerden der Vorwürfe gemeinsam gesehen worden sein. Das Ehepaar besitzt Häuser in Los Angeles, New York und Massachusetts.

Chance auf ein Comeback?

Die Branche hat Noth nach den Anschuldigungen gecancelt. Der Schauspieler, der an der Yale School of Drama studierte, hatte seine Karriere am Theater begonnen. Film- und TV- Rollen wie in "Polizeirevier Hill Street", die er in den 1980er übernahm, soll er vor allem aus finanziellen Gründen angenommen haben.

Bekannt machte ihn das Fernsehen dann schließlich durch seine Rolle des Detectives Mike Logan in der Serie "Law & Order", die ab 1990 lief. 1995 wurde er nach angeblichen kreativen Differenzen mit Serienschöpfer Dick Wolf (77) gefeuert. Weitere Engagements folgten, bis er in seine wohl berühmteste Rolle schlüpfen sollte: Von 1998 bis 2004 spielte Noth in "Sex and the City" Carrie Bradshaws On/Off-Freund "Mr. Big". Auch im "Sex and the City"-Film von 2008 und dessen Fortsetzung von 2010 war er dabei.

Nach "Sex and the City" war Noth weiterhin gut beschäftigt. Von 2005 bis 2008 mimte er erneut Mike Logan im "Law & Order"-Ableger "Criminal Intent - Verbrechen im Visier". In der Serie "Good Wife" (2009-2016) verkörperte er zudem Peter Florrick, den in Ungnade gefallenen Politiker-Ehemann der von Julianna Margulies (58) dargestellten Titelfigur.

Neben weiteren Theaterengagements übernahm Chris Noth auch immer wieder Filmrollen, etwa an der Seite von Helen Hunt (61) und Tom Hanks (68) in "Cast Away - Verschollen" (2000) oder in der Komödie "The Perfect Man" (2005) mit Hilary Duff (37).

Dem Bericht von "USA Today" aus dem vergangenen Jahr zufolge soll Noth nun Regie führen und an einem Theater in Massachusetts spielen. "Ich werde mich nicht hinlegen und einfach sagen, dass es vorbei ist", sagte er. Die Vorwürfe seien "nicht wahr. Und ich kann deswegen nicht einfach sagen: 'Na gut, das war's für mich'. Ich bin ein Schauspieler. Ich habe andere Dinge, die ich kreativ machen möchte. Und ich habe Kinder zu versorgen".