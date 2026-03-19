Ende 2024 stand Horst Kummeth zum letzten Mal für "Dahoam is Dahoam" vor der Kamera. Der BR-Serie widmet er in seiner Biografie "Drehbuch meines Lebens" ein eigenes Kapitel. Im Interview verrät er, wie er sich seine Rolle als Lansinger Apotheker Roland Bamberger erspielt hat.
Anfang der 1980er Jahre startete Horst Kummeth (69) als Schauspieler im deutschen Fernsehen durch. In der Mini-Serie "Die fünfte Jahreszeit" hatte er seine erste große Rolle. Spätestens mit seiner Hauptrolle in der Serie "Wildbach" wurde er in den 1990er Jahren deutschlandweit bekannt. Weitere Engagements unter anderem in "Die Rosenheim-Cops" und "Forsthaus Falkenau" folgten. Neben der Schauspielerei schrieb er zusammen mit seiner Ehefrau Evi zahlreiche Drehbücher.