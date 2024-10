Schauspieler und Sänger: Alexander Klaws: Auch Misserfolge sind wichtig für Erfolg

1 Als Schauspieler und Sänger ist Alexander Klaws nun mehr als 20 Jahre auf der Bühne. Foto: IMAGO/Stephan Wallocha

Seit mehr als 20 Jahren ist Alexander Klaws als Sänger und Schauspieler auf den Bühnen. Was er anpackt, zieht er diszipliniert durch. Der Erfolg gibt ihm recht. Doch auch Misserfolge schätzt er.











Für den Hamburger Sänger und Schauspieler Alexander Klaws (41) sind auch Misserfolge wichtig, um erfolgreich sein zu können. Es sei deshalb wichtig, sie auch einfach zuzulassen, sagte Klaws der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Man kann Dinge, die mal nicht so funktionieren, einfach auf sich wirken lassen und daraus lernen, was man beim nächsten Mal anders macht. Und die gehören einfach dazu.“ Ohne sie wisse man den Erfolg deutlich weniger zu schätzen.