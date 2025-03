Schauspieler und Rapper: Will Smith: Hollywoodstar kündigt neues Album an

Will Smith: Hollywoodstar kündigt neues Album an

1 Kann es kaum erwarten, seine Fans mit neuer Musik zu beglücken: Will Smith. Foto: imago/Agencia EFE / Octavio Guzmán

Hollywoodstar Will Smith kehrt zu seinen Wurzeln zurück und hat sein erstes Album seit 20 Jahren angekündigt. Offizieller Erscheinungstermin ist der 28. März.











Bevor Hollywoodstar Will Smith (56) mit Filmen wie "Independence Day" (1996) und "Men in Black" (1997) groß rauskam, absolvierte er eine kurze, aber durchaus eindrucksvolle Karriere als Rapper. Unter dem Namen The Fresh Prince mischte er die Musik-Szene seiner Heimatstadt Philadelphia auf. Zusammen mit dem Rapper DJ Jazzy Jeff (60) räumte er 1989 sogar mit dem Titel "Parents Just Don't Understand" einen Grammy ab. Zwischen 1997 und 2005 veröffentlichte er insgesamt vier Solo-Alben, von denen vor allem sein Debüt "Big Willie Style" noch heute von Fans und Musikliebhabern gefeiert wird.