Schauspieler Ulrich Gebauer: TV-Star gastiert in Fellbach – „Anfangs habe ich mich gewehrt, Schwäbisch zu sprechen“

9 Ulrich Gebauer, hier im Stuttgart-21-Tatort „Der Inder“ vom Juni 2015: Als abgesetzter Ministerpräsident Rupert Heinerle versucht Gebauer dem Kommissar Sebastian Bootz (Felix Klare) klarzumachen, wie Politiker ticken. Foto: Alexander Kluge/SWR-Pressestelle

Den 69-jährigen Schauspieler Ulrich Gebauer kennt man aus vielen TV-Krimis, in der Rolle als Rektor in „Der Lehrer“ oder aus Filmen mit schwäbischem Dialekt. Mit der romantischen Komödie „Weinprobe für Anfänger“ gastiert er jetzt in Fellbach.











Link kopiert



Er ist in Ravensburg aufgewachsen, hat in Berlin studiert, danach viele Jahre mit Star-Regisseur Claus Peymann gearbeitet und lebt in Hamburg. Jetzt kommt der Schauspieler Ulrich Gebauer mit dem Stück „Weinprobe für Anfänger“ nach Fellbach. Wir erreichen den 69-Jährigen per Telefon am Morgen nach seinem Auftritt in Schwalbach am Taunus im dortigen Hotelzimmer.