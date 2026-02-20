Eric Dane ist am 19. Februar im Alter von 53 Jahren gestorben. Zuvor hatte der an ALS erkrankte Schauspieler noch Szenen für die dritte Staffel der HBO-Hitserie "Euphoria" gedreht.
Eric Dane (1972-2026) ist am Donnerstag, dem 19. Februar, im Alter von nur 53 Jahren gestorben. Doch der Schauspieler hinterlässt ein letztes Vermächtnis auf dem Bildschirm: Wie sein Sprecher dem US-Magazin "People" bestätigte, hatte Dane vor seinem Tod noch Episoden für die kommende dritte Staffel von "Euphoria" gedreht.