Schauspieler starb mit 65 Jahren: Hollywood-Kollegen verabschieden sich von Val Kilmer

Erste Hollywood-Stars haben sich nach der Nachricht von Val Kilmers (1959-2025) Tod in den sozialen Medien zu Wort gemeldet. Die "New York Times" hatte am frühen Mittwochmorgen berichtet, dass der einstige "Batman"-Darsteller im Alter von 65 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben war.

Michael Mann (82), Regisseur des Films "Heat", in dem Kilmer 1995 neben Robert De Niro (81) und Al Pacino (84) zu sehen war, sagte in einem Statement gegenüber "The Hollywood Reporter": "Während meiner Arbeit mit Val an 'Heat' habe ich immer wieder über die Bandbreite, die brillante Variabilität innerhalb der kraftvollen Strömung von Vals besessenem und zum Ausdruck gebrachten Charakter gestaunt. Nach so vielen Jahren, in denen Val gegen die Krankheit ankämpfte und seinen Geist bewahrte, ist dies eine ungeheuer traurige Nachricht."

Lesen Sie auch

Josh Brolin und Josh Gad nehmen Abschied

Schauspieler Josh Brolin (57) zollte Kilmer auf Instagram mit einem gemeinsamen Foto Tribut. "Bis bald, Kumpel. Ich werde dich vermissen. Du warst ein kluger, herausfordernder, mutiger, überkreativer Knallböller. Davon gibt es nicht mehr viele", so Brolin zu dem Schnappschuss, der die beiden Arm in Arm zeigt. "Ich hoffe dich da oben im Himmel zu sehen, wenn ich irgendwann dort ankomme. Bis dahin, tolle Erinnerungen, schöne Gedanken."

Auch Josh Gad (44) nimmt auf Instagram Abschied: "Ruhe in Frieden, Val Kilmer. Danke, dass du so viele Filme meiner Kindheit definiert hast. Du warst wirklich eine Ikone", schrieb der Schauspieler zu einem Schwarz-Weiß-Foto Kilmers aus "Top Gun".

"Acquaman"-Star Jason Momoa (45) teilte die News von Kilmers Tod in einer Instagram-Story und fügte lediglich mehrere Gebetshände-Emojis hinzu. "Vampire Diaries"-Darstellerin Nina Dobrev (36) teilte die Nachricht mit drei gebrochenen Herzen in ihrer Instagram-Story.

"Es gab niemanden wie Val Kilmer"

Auf dem offiziellen X-Account des Films "Top Gun", in dem Kilmer 1986 und nochmal 2022 "Iceman" verkörperte, heißt es: "In Erinnerung an Val Kilmer, dessen unvergängliche Spuren im Kino Genres und Generationen überspannen. RIP Iceman."

"Minions"-Drehbuchautor Brian Lynch (46) listete in einem Post auf Bluesky Kilmers bekannteste Filme auf und schrieb: "Es gab niemanden wie Val Kilmer. Möge er in Frieden ruhen."

Kilmer war in den 1980er und 1990er Jahren in Hauptrollen in "Top Gun", "The Doors", "Tombstone", "Batman Forever" oder "Heat" zu sehen. 2022 kehrte er für einen kurzen Auftritt in "Top Gun: Maverick" zurück, obwohl er aufgrund einer Kehlkopfkrebs-Erkrankung nicht mehr sprechen konnte.

2021 erschien die Dokumentation "Val" über sein Leben. Sein Sohn lieh dem Schauspieler seine Stimme, und der Film nutzte Hunderte Stunden Videomaterial, das er im Laufe der Jahre aufgenommen hatte.