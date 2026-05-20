Nach einer umstrittenen "Esquire"-Coverstory aus dem Jahr 2015 zog Miles Teller Konsequenzen: Der Schauspieler meidet seitdem klassische Medienporträts. Er warnt vor falschen Zitaten in Interviews ohne Kamera.
Miles Teller (39) erklärt, weshalb er sich von klassischen Medienporträts weitgehend zurückgezogen hat. Auslöser war eine Titelgeschichte des Magazins "Esquire" aus dem Jahr 2015, in der er als "Idiot" bezeichnet wurde. Rückblickend spricht der Schauspieler von einer gravierenden Fehlinterpretation.