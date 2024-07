Schauspieler sei zeitloses Monument: Kevin Spacey wird in Italien für sein Lebenswerk ausgezeichnet

1 Kevin Spacey gilt in Italien bereits als rehabilitiert. Foto: imago/Independent Photo Agency Int.

Kontroverse Entscheidung in Italien: Kevin Spacey wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Noch im Juli wird der Oscar-Preisträger auf Sizilien zur Preisverleihung erwartet.











In Hollywood hat Kevin Spacey (64) nach den massiven Vorwürfen der sexuellen Übergriffe verbunden mit zwei Gerichtsverfahren bislang kein Bein mehr auf den Boden bekommen. In Italien, wo er bereits wieder für Filmproduktionen vor der Kamera stand, sieht das anders aus. Jetzt bekommt der zweifache Oscar-Preisträger sogar einen Preis für sein Lebenswerk ausgehändigt. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, wird Spacey am 21. Juli im Teatro Antico im sizilianischen Taormina mit der Auszeichnung geehrt. Mit dem bekannten Taormina Film Festival, das vom 13. bis 19. Juli am gleichen Ort stattfindet, hat dies dem Bericht zufolge aber nichts zu tun.