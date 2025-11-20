Schauspieler muss sparen lernen: Jimi Blue Ochsenknecht nimmt sich in Werbespot selbst auf den Arm

Jimi Blue Ochsenknecht kann offenbar über sich selbst lachen. In einem aktuellen Werbespot zur Blackweek nimmt der Schauspieler seinen ausufernden Lebensstil der letzten Jahre gehörig aufs Korn - natürlich immer mit einem Augenzwinkern...
Von negativen Schlagzeilen zum umjubelten "Promi Big Brother"-Gewinner: Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat turbulente Monate hinter sich. Zunächst wurde er wegen unbezahlter Hotel-Rechnungen festgenommen und musste einige Zeit in Haft verbringen, wenige Wochen später gewann er beim beliebten Sat.1-Reality-Format satte 100.000 Euro Siegprämie. Mit dieser spaziert Ochsenknecht nun in einem neuen Werbespot zur Black Week in die "Lidl Spar Academy" - und nimmt sich damit mit einer ordentlichen Portion Selbstironie auf den Arm.