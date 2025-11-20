Schauspieler muss sparen lernen: Jimi Blue Ochsenknecht nimmt sich in Werbespot selbst auf den Arm

Jimi Blue Ochsenknecht kann offenbar über sich selbst lachen. In einem aktuellen Werbespot zur Blackweek nimmt der Schauspieler seinen ausufernden Lebensstil der letzten Jahre gehörig aufs Korn - natürlich immer mit einem Augenzwinkern...

Von negativen Schlagzeilen zum umjubelten "Promi Big Brother"-Gewinner: Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat turbulente Monate hinter sich. Zunächst wurde er wegen unbezahlter Hotel-Rechnungen festgenommen und musste einige Zeit in Haft verbringen, wenige Wochen später gewann er beim beliebten Sat.1-Reality-Format satte 100.000 Euro Siegprämie. Mit dieser spaziert Ochsenknecht nun in einem neuen Werbespot zur Black Week in die "Lidl Spar Academy" - und nimmt sich damit mit einer ordentlichen Portion Selbstironie auf den Arm.

Das Ziel des Kurses: Sparen lernen! "In der Vergangenheit war das so ein bisschen durchwachsen. Aber das Schicksal hat mir eine zweite Chance gegeben", erklärt der ehemalige "Wilde Kerle"-Star den Anwesenden, um anschließend in Erinnerungen zu schwelgen: In einem teuren Anzug feiert er ausgelassen in einer Nobel-Disco, trinkt teuren Champagner und wischt sich schonmal mit einem Geldschein den Mund ab.

Zurück im Seminarraum bekommt Ochsenknecht vom Kursleiter ein Smartphone überreicht, wo er den Lidl-Onlineshop öffnen soll. Dort findet er "jede Menge Angebote". Schnell wird klar: Ochsenknecht hat offenbar jegliche Relation zur Realität verloren. Die Kosten für einen Akkuschrauber schätzt er kurzerhand auf schlappe 8.000 Euro statt der korrekten 14,99 Euro. Am Ende kommen Ochsenknecht dann sogar die Tränen wegen seiner eigenen Unwissenheit. "Hätte ich das alles mal früher gewusst, wäre mir einiges erspart geblieben."

Auch Influencerin Lina Baumann ist mit von der Partie

Der Kursleiter hat für die Emotionen volles Verständnis: "Lass es raus! Auch wilde Kerle weinen." In dem Kurzfilm ist neben Ochsenknecht auch die Influencerin und "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin Lina Baumann (25) zu sehen, die ihm in seiner Selbsterkenntnis helfend und verständnisvoll zur Seite steht.

Doch neben all diesen scherzhaften Szenen hat der Clip auch eine ernste Seite: Jimi Blue Ochsenknecht möchte nach den Eskapaden der letzten Zeit eigenen Angaben zufolge die Chance auf einen Neuanfang ergreifen und sich den Herausforderungen des realen Lebens stellen. In einem Statement zu seinem aktuellen Engagement erklärt der Schauspieler: "Mir geht es darum zu zeigen, dass ich mich oft falsch verhalten habe, mich aber ändern kann und will."

Es ist nicht das erste Mal, dass Lidl Jimi Blue Ochsenknecht und seinen Lebensstil thematisiert. Während der Schauspieler noch in Untersuchungshaft saß, postete der Discounter einen fiktiven Kassenzettel mit mehreren Champagnerflaschen für je 17,99 Euro - und dem Spruch "Eine Rechnung, die Jimi hätte zahlen können". Nachtragend ist Ochsenknecht offenbar nicht, im Gegenteil.