Eigentlich sollte George Clooney als Preisträger der Chaplin Award Gala im Mittelpunkt stehen. Doch Gattin Amal stahl ihm am Montagabend glatt die Show in ihrem kurzen Hinguckerkleid.
George Clooney (64) hat am Montagabend den 51. Chaplin Award erhalten. Bei der Gala im Lincoln Center in New York City wurde er nicht nur durch einige gute Freunde unterstützt, sondern auch von seiner Ehefrau. Die beiden kamen Händchen haltend an der Location an, umarmten sich vor den Fotografen immer wieder und schienen den Pärchenabend im Rampenlicht zu genießen. Amal Clooney (48) zog zudem in einem ultrakurzen Minikleid alle Blicke auf sich.