Schauspieler mit 95 Jahren gestorben: Der Pate-Stars Al Pacino und Robert De Niro trauern um Robert Duvall

Robert Duvall hat viele unvergessliche Rollen in legendären Hollywood-Filmen geprägt, wie etwa in den ersten beiden Teilen von "Der Pate". Seine Co-Stars Al Pacino und Robert De Niro gaben zum Tod ihres Kollegen jetzt Statements ab.
Der Tod von Schauspieler Robert Duvall (1931-2026) erschüttert Hollywood. Viele prominente Wegbegleiter wie Adam Sandler (59) und Viola Davis (60) haben den Verstorbenen bereits gewürdigt. Auch seine "Der Pate"-Kollegen Al Pacino (85) und Robert De Niro (82) meldeten sich jetzt zu Wort.