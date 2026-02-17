Schauspieler mit 95 Jahren gestorben: Der Pate-Stars Al Pacino und Robert De Niro trauern um Robert Duvall

Robert Duvall hat viele unvergessliche Rollen in legendären Hollywood-Filmen geprägt, wie etwa in den ersten beiden Teilen von "Der Pate". Seine Co-Stars Al Pacino und Robert De Niro gaben zum Tod ihres Kollegen jetzt Statements ab.

Der Tod von Schauspieler Robert Duvall (1931-2026) erschüttert Hollywood. Viele prominente Wegbegleiter wie Adam Sandler (59) und Viola Davis (60) haben den Verstorbenen bereits gewürdigt. Auch seine "Der Pate"-Kollegen Al Pacino (85) und Robert De Niro (82) meldeten sich jetzt zu Wort.

Al Pacino bekundet: "Ich werde ihn vermissen" "Es war mir eine Ehre, mit Robert Duvall zusammengearbeitet zu haben", erklärte Al Pacino in einer Stellungnahme gegenüber "The Hollywood Reporter". Er spielte an der Seite des verstorbenen Darstellers in "Der Pate" (1972) und "Der Pate II" (1974). Pacino verkörperte Michael, den Erben der Corleone-Familie, während Duvall als Tom Hagen, sein Anwalt und Vertrauter, zu sehen war. Der 85-Jährige erinnerte weiter: "Er war ein geborener Schauspieler, wie man so schön sagt. Seine Verbindung zum Schauspiel, sein Verständnis und sein phänomenales Talent werden unvergessen bleiben. Ich werde ihn vermissen."

Robert De Niro hofft, ebenfalls 95 zu werden

Robert De Niro spielte im zweiten Teil der legendären Mafiafilm-Reihe (im Original "The Godfather") den jungen Vito Corleone, hatte aber nie eine gemeinsame Szene mit Robert Duvall. Später spielten sie aber noch zusammen in "Fesseln der Macht" (1981). Er schrieb zum Tod seines Kollegen: "Gott segne Bobby. Ich hoffe, ich werde 95 Jahre alt. Möge er in Frieden ruhen."

Am Montag gab Duvalls Ehefrau Luciana (54) die traurige Nachricht vom Tod des Oscarpreisträgers bekannt. Das Statement wurde unter anderem auf Facebook veröffentlicht. Die beiden waren seit 2005 verheiratet. "Gestern haben wir von meinem geliebten Ehemann, geschätzten Freund und einem der größten Schauspieler unserer Zeit Abschied genommen". Umgeben von Liebe sei der Schauspielstar "friedlich zu Hause verstorben".

Damit hat die Filmwelt einen ihrer ganz Großen verloren. Robert Duvall prägte das amerikanische Kino über Jahrzehnte. Er spielte auch in Klassikern wie "Apocalypse Now" und "Wer die Nachtigall stört". Für "Comeback der Liebe" erhielt er 1984 den Oscar als bester Hauptdarsteller.