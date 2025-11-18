Bereits früher litt er unter Migräne-Attacken, jetzt musste sich Liev Schreiber wegen starker Kopfschmerzen für eine Nacht in ein New Yorker Krankenhaus begeben. Inzwischen konnte der Schauspieler die Klinik aber verlassen und ist laut einem Sprecher wieder "arbeitsfähig".

Sorge um Liev Schreiber (58): Der US-amerikanische Schauspieler ist am Sonntag in New York City ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er seinem Arzt von "massiven Kopfschmerzen" berichtet hatte. Der Arzt des "Spotlight"-Stars ordnete an, dass er sich "unverzüglich" untersuchen lassen und über Nacht im Krankenhaus bleiben solle, wo er sich einer Reihe von Tests unterzog, berichtete "TMZ".

Insidern zufolge konnte der Schauspieler problemlos sprechen und gehen. Weitere medizinische Informationen wurden bisher nicht bekannt gegeben. "Vorsichtshalber begab sich Liev ins Krankenhaus, um sich testen zu lassen, und seit heute Nachmittag ist er wieder arbeitsfähig", teilte sein Sprecher dem US-Portal am Montagabend mit.

Migräne-Attacke während Broadway-Aufführung

Bereits zuvor litt Schreiber, der aus Filmen wie "Scream" und "Isle of Dogs" sowie Fernsehserien wie "Ray Donovan" bekannt ist, unter Kopfschmerzen. Im April 2024 erzählte er laut "People" in der Late-Night-Show von Seth Meyers, dass eine Migräne während einer Aufführung von "Doubt: A Parable" am Broadway zu einer vorübergehenden Amnesie geführt habe. "Ich war in meiner Garderobe und hatte furchtbare Kopfschmerzen. Ich dachte erst, es wären Kopfschmerzen vom Fast Food, aber es war etwas stärker. Ich ging die Treppe hinunter und dachte: 'Das ist nicht normal. Mir geht es nicht gut.'"

Als er seine Kollegin Amy Ryan backstage sah und sich nicht an ihren Namen erinnern konnte, ahnte er jedoch, dass "etwas nicht stimmte". Er habe versucht, die Sache zu ignorieren, doch es kam noch schlimmer: Auf der Bühne vergaß er seinen Text komplett. "Ich dachte: 'Okay, ich hatte einen Schlaganfall. Das war's.'". Doch ein MRT zeigte, dass keine Hirnblutung vorlag und sein Gehirn "völlig in Ordnung" aussah. Ein Neurologe teilte dem Schauspieler daraufhin mit, dass er an einer transitorischen globalen Amnesie leide.