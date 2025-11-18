Bereits früher litt er unter Migräne-Attacken, jetzt musste sich Liev Schreiber wegen starker Kopfschmerzen für eine Nacht in ein New Yorker Krankenhaus begeben. Inzwischen konnte der Schauspieler die Klinik aber verlassen und ist laut einem Sprecher wieder "arbeitsfähig".
Sorge um Liev Schreiber (58): Der US-amerikanische Schauspieler ist am Sonntag in New York City ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er seinem Arzt von "massiven Kopfschmerzen" berichtet hatte. Der Arzt des "Spotlight"-Stars ordnete an, dass er sich "unverzüglich" untersuchen lassen und über Nacht im Krankenhaus bleiben solle, wo er sich einer Reihe von Tests unterzog, berichtete "TMZ".