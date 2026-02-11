Schauspieler: Krebskranker Dawsons Creek-Star Van Der Beek gestorben

US-Schauspieler James Van Der Beek wurde durch die Teenieserie «Dawson's Creek» weltweit bekannt. 2024 gab er bekannt, an Darmkrebs erkrankt zu sein. Nun ist er mit 48 Jahren gestorben.
Los Angeles - In der Kultserie "Dawson's Creek" um das Leben von Teenagern in der fiktiven US-Stadt Capeside glänzte James Van Der Beek als der filmbegeisterte Highschool-Schüler Dawson Leery. Seine beste Freundin ist Joey Potter, gespielt von Katie Holmes. Zum jungen Cast gehörten auch Michelle Williams und Joshua Jackson, die alle später in Hollywood Karriere machten. Die Hit-Serie ums Erwachsenwerden, mit Liebessorgen und Teen-Ängsten, zog über sechs Staffeln (1998–2003) hinweg ein Millionenpublikum in ihren Bann.