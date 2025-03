Mit Pärchenfotos und einer Liebeserklärung hat Jannik Schümann seinem Verlobten Felix Kruck zum Geburtstag gratuliert. Das Paar ist seit rund einem Jahr verlobt und will noch in diesem Jahr heiraten.

Schauspieler Jannik Schümann (32) hat seinem Verlobten Felix Kruck zum Geburtstag ganz besondere digitale Glückwünsche zukommen lassen.

Rotes Herz zum "Extra-Spezial"

In einem Instagram-Posting schrieb der "Sisi"-Star am 25. März "Das heutige Extra-Spezial - alles Gute zum Geburtstag". Dazu verlinkte er seinen Partner und fügte noch ein rotes Herz hinzu. Auf dem geposteten Foto umarmt Schümann seinen Liebsten und legt seinen Kopf an dessen Schulter. In seiner Story postete er weitere Schnappschüsse, die den Yoga-Lehrer unter anderem am Strand zeigen. Zu einem gemeinsamen Selfie betonte er noch: "Liebe Dich ganz dolle."

2020 machte der Schauspieler die Beziehung öffentlich

Das Paar gab im Dezember 2020 seine Beziehung bekannt - es war gleichzeitig Schümanns Coming-out. "Keine Sekunde" habe er dies bereut, erzählte er im Interview mit "Bunte". "Es war die beste Entscheidung meines Lebens."

Im Frühjahr 2024 folgte die Verlobung, die im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut ging: Auf seinem Instagram-Account teilte Schümann damals Aufnahmen von dem besonderen Moment. Wie auf einem der Bilder deutlich zu erkennen war, ließ sich Kruck ein Buchstaben-Tattoo auf dem Oberschenkel stechen mit der Frage: "How about you and me forever?" ("Wie wäre es mit dir und mir für immer?"). Darunter prangten zwei Ankreuzoptionen: "Yes" und "Fuck yeah". In einem weiteren Video war zu sehen, wie Schümann mit einer Tätowiermaschine die letztere Option ankreuzte. "Der Moment, in dem ich 'fuck yeah' gesagt habe", schrieb er dazu.

Die Hochzeit soll 2025 stattfinden. "Wir fangen schon an zu planen, aber die Hochzeit wird erst nächstes Jahr stattfinden.", erzählte er im Mai 2024 gegenüber "Bunte".