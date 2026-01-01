1 Nur ein "Durchschnittstyp"? US-Präsident Trump beschimpft Hollywoodstar George Clooney, nachdem dieser jetzt offiziell französischer Staatsbürger ist. (Archivbild) Foto: Chris Pizzello/Invision/dpa

Jüngst hat George Clooney die Staatsbürgerschaft seiner Wahlheimat Frankreich erhalten - für den US-Präsidenten ein Anlass, gegen die auch politisch engagierte Hollywood-Größe auszuteilen.











Washington - Mit seiner neuen französischen Staatsbürgerschaft hat Hollywoodstar George Clooney die Wut von US-Präsident Donald Trump auf sich gezogen. In einem Post in seinem Online-Sprachrohr Truth Social teilte Trump an Silvester (Ortszeit) gegen den Oscar-prämierten Schauspieler aus: "Er war überhaupt kein Filmstar, sondern einfach ein Durchschnittstyp, der sich unentwegt über gesunden Menschenverstand in der Politik beschwerte." Clooney habe mit politischen Angelegenheiten mehr Aufmerksamkeit erregt als mit seinen "wenigen und völlig mittelmäßigen Filmen".