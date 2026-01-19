In "Hijack" spielt Idris Elba einen Verhandlungsexperten, der in Geiselsituationen einen kühlen Kopf bewahrt. Doch wie würde der britische Star selbst reagieren, wenn er in eine echte Entführung geraten würde? Die Antwort fällt überraschend ehrlich aus.

In der Apple-TV-Serie "Hijack" verkörpert Idris Elba (53) den Verhandlungsführer Sam Nelson, der mit messerscharfem Verstand und eiserner Ruhe selbst die gefährlichsten Situationen meistert. Doch der Brite gibt offen zu: Im echten Leben sähe das ganz anders aus. Im Gespräch mit dem US-Magazin "People" verriet der Schauspieler, wer eine reale Entführung wohl besser überstehen würde - er oder seine Serienfigur. Die Antwort kam ohne Zögern: "Ich würde es wahrscheinlich schlechter machen", so Elba, "ich bin mir nicht sicher, ob ich so denken könnte wie er."

Der Unterschied zwischen dem Star und seinem Charakter könnte kaum größer sein. Während Sam Nelson in Extremsituationen kühl kalkuliert und seine Gegner austrickst, würde Elba einen ganz anderen Ansatz wählen. "Ich würde versuchen, an die Menschlichkeit der Beteiligten zu appellieren", erklärte der Darsteller. Er würde sagen: "Hey Mann, das muss nicht so laufen." Sam hingegen denke eher: "Okay, ich werde das schon irgendwie lösen. Ich werde euch alle hinters Licht führen."

Zweite Staffel von "Hijack" hätte es beinahe nie gegeben

Zwar beschreibt sich Elba selbst als ruhigen Menschen, der nicht zur Panik neigt - doch als Verhandler sei er definitiv nicht so talentiert wie sein Alter Ego auf dem Bildschirm. In der zweiten Staffel von "Hijack" (seit 14. Januar bei Apple TV) verschlägt es Sam Nelson nach Berlin. Nachdem er in Staffel eins eine Flugzeugentführung überstand, findet er sich nun in einer U-Bahn wieder - erneut in einer explosiven Geiselsituation. Wie gewohnt ist nichts so, wie es zunächst scheint, und Nelson gerät einmal mehr in eine gefährliche Lage.

Elba, der auch als Executive Producer an der Serie mitwirkt, hatte zunächst Zweifel, ob der Erfolg der ersten Staffel wiederholt werden könnte. "Es ist eine komplexe Serie, die man produzieren muss", räumte er gegenüber "People" ein. "Sie war wirklich gut und die Leute haben sie geliebt. Können wir das noch einmal schaffen? Ich war mir nicht sicher." So sehr Elba seine Figur auch mochte - manchmal müsse man eben auch einfach weitermachen.

Doch dann kam der entscheidende kreative Durchbruch. Gemeinsam mit dem Autorenteam entwickelte er noch während des Erfolgs der ersten Staffel das Konzept für die Fortsetzung. Die zündende Idee: "Was, wenn er der Entführer ist?" Von diesem Moment an nahm alles seinen Lauf. "Wenn man eine gute Idee hat, öffnet sie normalerweise die Türen für weitere gute Ideen", so Elba. Neue Episoden von "Hijack" Staffel 2 erscheinen immer mittwochs auf Apple TV.