In "Hijack" spielt Idris Elba einen Verhandlungsexperten, der in Geiselsituationen einen kühlen Kopf bewahrt. Doch wie würde der britische Star selbst reagieren, wenn er in eine echte Entführung geraten würde? Die Antwort fällt überraschend ehrlich aus.
In der Apple-TV-Serie "Hijack" verkörpert Idris Elba (53) den Verhandlungsführer Sam Nelson, der mit messerscharfem Verstand und eiserner Ruhe selbst die gefährlichsten Situationen meistert. Doch der Brite gibt offen zu: Im echten Leben sähe das ganz anders aus. Im Gespräch mit dem US-Magazin "People" verriet der Schauspieler, wer eine reale Entführung wohl besser überstehen würde - er oder seine Serienfigur. Die Antwort kam ohne Zögern: "Ich würde es wahrscheinlich schlechter machen", so Elba, "ich bin mir nicht sicher, ob ich so denken könnte wie er."