1 Phillipa Coan und Jude Law freuen sich über gemeinsamen Nachwuchs. Foto: imago images / PanoramiC

Erst Hochzeit, dann Kind: Hollywood-Star Jude Law und Phillipa Coan erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs.

Schauspieler Jude Law (47) wird zum sechsten Mal Vater. Bilder, die der britischen "Daily Mail" vorliegen, zeigen seine Frau, Phillipa Coan (32), mit kugelrundem Babybauch in London. Offiziell bestätigt hat das Paar, das seit 2019 verheiratet ist, die frohe Kunde noch nicht. Zu dem gemeinsamen Kinderwunsch äußerte sich der "Sherlock Holmes"-Darsteller aber bereits im Januar dieses Jahres in einem Interview mit "The Telegraph" ziemlich eindeutig.

Für Coan ist es das erste Kind, für Law das sechste. Mit seiner ersten Ehefrau, Sadie Frost (54), hat der Hollywood-Schauspieler die Kinder Rafferty, Iris und Rudy. Aus der Beziehung mit Model Samantha Burke (35) stammt Tochter Sophia. Und Tochter Ada ging aus Laws Liaison mit Sängerin Catherine Harding (29) hervor.