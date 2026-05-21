Schauspieler im Interview: Hendrik Duryn wünscht sich langfristiges Der Lehrer-Comeback

Wie war die Rückkehr ans Set und die Zusammenarbeit mit dem neuen Cast? Hendrik Duryn verrät im Interview alle Details zu seinem Comeback als "Der Lehrer".
Hendrik Duryn (58) ist in seiner Rolle als Vollblut-Lehrer zurück! Mit Unterbrechungen stand der Schauspieler von 2009 bis 2021 als "Der Lehrer" vor der RTL-Kamera und verkörperte den unkonventionellen Chemielehrer Stefan Vollmer. In Staffel neun übernahm Simon Böer (51) die Hauptrolle in der Serie, danach wurde das Format abgesetzt. Im Februar 2025 dann die Ankündigung, dass der Original-Lehrer zurückkommt.