James Cameron hat Matt Damons Behauptung dementiert, ihm sei die Hauptrolle in "Avatar" angeboten worden. Der Regisseur verriet, wie sein Gespräch mit dem Schauspieler wirklich lief.
Hat Matt Damon (55) wirklich die Hauptrolle in "Avatar" angeboten bekommen und diese abgelehnt? Das behauptete der Hollywoodstar in der Vergangenheit mehrfach. Jetzt hat sich "Avatar"-Regisseur James Cameron (71) selbst dazu geäußert. In einem Interview mit "The Hollywood Reporter" sagte der 71-Jährige, der alle drei Filme der Reihe gedreht hat, dass Damon nie wirklich ein Angebot für die Rolle des Jake Sully im Originalfilm von 2009 bekommen habe.