Hat Matt Damon (55) wirklich die Hauptrolle in "Avatar" angeboten bekommen und diese abgelehnt? Das behauptete der Hollywoodstar in der Vergangenheit mehrfach. Jetzt hat sich "Avatar"-Regisseur James Cameron (71) selbst dazu geäußert. In einem Interview mit "The Hollywood Reporter" sagte der 71-Jährige, der alle drei Filme der Reihe gedreht hat, dass Damon nie wirklich ein Angebot für die Rolle des Jake Sully im Originalfilm von 2009 bekommen habe.

Der Schauspieler hatte im britischen Magazin "GQ" im Jahr 2019 erstmals behauptet, dass ihm angeblich zehn Prozent der Gewinne des Films angeboten worden seien, wenn er die Hauptrolle übernommen hätte. Der Film spielte am Ende etwa 2,8 Milliarden Dollar ein.

So lief das Gespräch laut James Cameron ab

Cameron erklärte dazu nun, dass es zwar Gespräche darüber gegeben habe, Matt Damon für den Film zu engagieren, aber es sei nie über dieses Stadium hinausgekommen. "Ihm wurde die Rolle nie angeboten", sagte er dem "Hollywood Reporter". Er könne sich nicht erinnern, ob er ihm das Drehbuch geschickt habe oder nicht. Sie hätten aber telefoniert, so der Regisseur und Matt Damon habe ihm gesagt: "Ich würde sehr gerne einen Film mit Ihnen drehen. Ich habe großen Respekt vor Ihnen als Filmemacher." "Avatar" hätte sich "faszinierend" für den Schauspieler angehört, der laut Cameron dann sagte: "Aber ich muss wirklich diesen Jason-Bourne-Film machen. Ich habe bereits zugesagt, es ist ein direkter Konflikt, und daher muss ich leider ablehnen."

James Cameron stellte klar, dass dem Hollywoodstar kein Angebot gemacht worden sei. "Es gab nie eine Vereinbarung. Wir haben nie über die Figur gesprochen. Wir sind nie so weit gekommen. Es war einfach eine Frage der Verfügbarkeit." Der Regisseur fand zudem positive Worte für das Verhalten von Matt Damon damals: "Er fühlte sich verpflichtet, mich persönlich anzurufen und mir Bescheid zu geben; er sagte, er wolle nicht, dass es von seinem Agenten kommt - das ist ein ehrenwerter Kerl", so der Filmemacher. "Also, aller Respekt für Matt. Ich würde gerne eines Tages mit ihm zusammenarbeiten."

Die Rolle des Jake Sully ging letztendlich an Sam Worthington (49). Der australische Schauspieler verkörpert die Figur auch im dritten Teil der Reihe "Avatar: Fire and Ash", der gerade in den Kinos angelaufen ist.