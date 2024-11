(paf/spot) 28.11.2024 - 13:07 Uhr , aktualisiert am 28.11.2024 - 13:07 Uhr

Zwölffacher Vater: Nick Cannon ist an Thanksgiving "viel beschäftigt"

1 Nick Cannon wird es an Thanksgiving nicht langweilig. Foto: Efren Landaos/ddp/Sipa USA

Nick Cannon hat an Thanksgiving einiges geplant. Auf den zwölffachen Vater warten gleich mehrere Dinner. Bei den Feiern freue er sich jedoch über verschiedene Gerichte.











Link kopiert



Für Nick Cannon (44) steht an Thanksgiving mehr als ein Festtagsessen an. Der Comedian bekam bereits zwölf Kinder mit sechs Frauen. Im Interview mit dem "People"-Magazin verriet er: "Es ist sehr kompliziert. An Thanksgiving bin ich ein beschäftigter Mann."