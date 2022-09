„ Es wäre mal wieder schön, was im schwäbischen Dialekt zu machen“

Der gebürtige Stuttgarter Hans Gurbig erzählt von seinem Werdegang und seiner familiären Verbundenheit mit Stuttgart. Aktuell ist er in der Hauptrolle des neuen Rosamunde Pilcher Films zu sehen, den das ZDF am Sonntag zeigt.















Herr Gurbig, welche Verbindung haben Sie zu Stuttgart?

Ich bin in Stuttgart geboren und im Weinsberger Tal bei Heilbronn aufgewachsen. Meine beiden Omas leben damals wie heute am Rande Stuttgarts. Ich bin also vor allem familiär mit der Stadt verbunden.

Und wie sind Sie zur Schauspielerei gekommen?

Meine ersten schauspielerischen Erfahrungen hatte ich während der Schulzeit, war aber parallel dazu auch musikalisch aktiv, habe angefangen Gitarre zu spielen. Nach der Schule habe ich zuerst begonnen Musik mit Schwerpunkt Gitarre in Hamburg zu studieren. Meine besten Freunde dort waren Schauspieler und haben mich immer wieder zu Improvisationsklassen mitgenommen. So habe ich dann gemerkt, dass es viel mehr das ist, was ich wirklich machen will.

Wie hat nach dem Studium Ihre Karriere als Schauspieler begonnen?

Nach dem Studium bin ich erst einmal reisen gegangen und dabei in Spanien, in Barcelona hängen geblieben. Dort hatte ich meine ersten Drehs und dann unter anderem eine Dreherfahrung mit Simon Verhoeven (bekannt für Filme wie Männerherzen oder Nightlife). Er meinte damals zu mir, ich solle nach Berlin gehen, da würde ich gut reinpassen. Das war für mich die Initialzündung, zurück nach Deutschland zu gehen, wo ich dann vor allem beim Film gelandet bin.

Sind Sie, nachdem Sie dann in Deutschland richtig angefangen haben, auch hin und wieder für Drehs hier in Stuttgart gewesen?

Nein, leider nicht. Nachdem ich nach Berlin gegangen bin, lag mein Fokus natürlich dort. Manche Produktionen waren auch außerhalb, wie zum Beispiel jetzt der Pilcher-Film. Ich hatte auch verschiedene Anfragen aus dem Raum München. Aber direkt in Stuttgart oder bei einer Stuttgarter Produktion habe ich noch nie mitgewirkt. Da warte ich aber in der Tat darauf. Es wäre mal wieder schön, was im schwäbischen Dialekt zu machen.

Ihre beiden Großmütter, sehen sie sich immer alles an, bei dem Sie mitgewirkt haben?

Meine jüngere Oma ist sehr interessiert und möchte immer von mir informiert werden, wenn etwas mit mir im Fernsehen läuft. Sie ist dann immer Feuer und Flamme. Danach kommt dann ein Anruf und sie sagt etwas wie: „Das fand ich ganz toll.“ Manchmal kommt aber auch „Nein, das habe ich jetzt nicht verstanden, du nuschelst zu viel.“ Das sind immer unverblümte und ungefilterte Kommentare, das finde ich schön. Durch das direkte Feedback sieht man, ob das, was man als Schauspieler versucht hat, auch funktioniert. Meine andere, ältere Oma ist schon 97 und kann leider keine Filme mehr sehen. Das funktioniert nicht mehr mit den Augen. Ich versuche aber immer, wenn ich vor Ort bei ihr bin, ihr alles zu erzählen. Der Austausch ist also auf jeden Fall da. Und das ist mir auch sehr wichtig.

Gibt es Rollen, die Sie oft spielen, auf die Sie oft angefragt werden?

Mittlerweile bin ich bei der Rollenwahl schon ein wenig am Selektieren. Als ich damals angefangen habe, war es sinnvoll, sich erst einmal für alles zur Verfügung zu stellen. Irgendwann ist dann auch klar, welchen Rollentyp man erfüllt und auf den wird man dann auch angefragt. Mittlerweile versuche ich, meine Engagements, meine Rollen so zu wählen und zu gewichten, dass trotzdem eine Vielseitigkeit da ist. Das ist mir persönlich wichtig.

Wo sehen sie sich in ihrem Beruf in der Zukunft? Werden Sie noch einmal einen Wechsel in irgendeiner Form vollziehen?

Ich sage mal so, sag niemals nie. Ich kann mir gut vorstellen, auch einmal woanders zu leben. Allerdings ist es so, dass der Beruf so viel Vielseitigkeit und Abwechslung mitbringt, dass ich sage, das jetzt ist etwas, das zu mir passt. Und ich bin froh, verschiedene interessante, spannenden Rollen ausfüllen zu dürfen.