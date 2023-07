15 Giovanni Funiati spielt in „Ein Sommer an der Algarve“ den smarten Surfer Miguel, Kollegin Bea Brocks eine Meeresbiologin. Foto: ZDF/Pierre Guibert

Vor Kurzem hat er in Stuttgart die Schauspielschule beendet. Am Sonntag, 27. Oktober, 20.15 Uhr, ist Giovanni Funiati, der drei Sprachen akzentfrei spricht, in der ZDF-Produktion „Ein Sommer an der Algarve“ zu sehen.









Stuttgart - Im Sommer hat er in Stuttgart die Schauspielschule beendet. Am Sonntag, 27. Oktober, 20.15 Uhr, ist Giovanni Funiati (28) in der ZDF-Produktion „Ein Sommer an der Algarve“ zu sehen.