Schauspieler gestorben: Publikumsliebling: ZDF würdigt Der Alte-Star Rolf Schimpf

1 Rolf Schimpf (mitte) mit Pierre Sanoussi-Bliss (li.) und Markus Böttcher. Foto: Imago Images/Lindenthaler

Von 1986 bis 2007 stand er für die ZDF-Krimiserie "Der Alte" vor der Kamera. Der Sender hat nun den verstorbenen Schauspieler Rolf Schimpf gewürdigt. Und auch seine Kollegen erinnern an ihn mit liebevollen Worten.











Rolf Schimpf (1924-2025) ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Wie der BR berichtete, verstarb der Schauspielstar am vergangenen Samstagmorgen in einem Pflegeheim in München. Der Schauspieler wurde vor allem durch seine Rolle als Hauptkommissar Leo Kress im ZDF-Krimi-Dauerbrenner "Der Alte" dem TV-Publikum bekannt. Das ZDF würdigte Schimpf, der von 1986 bis 2007 in der Serie zu sehen war, dementsprechend als langes Mitglied des "Der Alte"-Teams.