Robert Pattinson feiert seinen 40. Geburtstag und kann auf einen beachtlichen Werdegang zurückblicken. Denn selbst Menschen, die ihn für "Twilight" belächelt haben, sind inzwischen "Team Robert".
"Bist du Team Edward oder Team Jacob?": Wer sich von dieser Frage nicht umgehend in die Anfangszeit von Robert Pattinsons (40) Schauspielkarriere versetzt fühlt, hat zwischen 2008 und 2012 soziale Netzwerke offensichtlich ebenso vehement gemieden wie Vampire das Knoblauchbrot. Wobei: In der Verfilmung von Stephenie Meyers (52) "Twilight"-Reihe, die neben Pattinson auch Kristen Stewart und Taylor Lautner international bekannt machte, ist sowieso alles anders: Statt zeternd in Rauch aufzugehen, glitzern die Blutsauger darin nur adrett im Sonnenlicht, Kreuze und Holzpflöcke sind ihnen auch herzlich egal und im Sarg schlafen ist so Bela Lugosi.