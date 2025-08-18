Schauspieler-Duo: Kevin Costner und Jake Gyllenhaal in Honeymoon-Film

Kevin Costner ist ein großer Western-Fan. Doch nun tut er sich mit Jake Gyllenhaal für eine ungewöhnliche Tragikomödie zusammen. Nach einem Todesfall gehen sie zusammen auf Hochzeitsreise.
Los Angeles - Western-Held Kevin Costner (70) und Action-Star Jake Gyllenhaal (44, "Road House") werden in dem Film "Honeymoon with Harry" gemeinsame Flitterwochen verbringen. Das Studio Amazon MGM gab die Starbesetzung für die Tragikömodie jetzt bekannt. Die ungewöhnliche Story dreht sich um einen Bräutigam (Gyllenhaal), dessen Verlobte kurz vor der Hochzeit stirbt. Statt die Hochzeitsreise abzusagen, nimmt er den Vater der Braut (Costner) mit.