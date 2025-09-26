Schauspieler berichten von ihren Fällen: Glaub nicht alles, was du siehst!: GZSZ startet Anti-Fake-Kampagne

Die Schauspieler von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" setzen ein starkes Zeichen gegen Falschmeldungen. Anne Menden, Olivia Marei, Jörn Schlönvoigt und ihre Kollegen waren selbst Opfer von erfundenen Todesmeldungen und anderen Fake News.
Die Erfolgsserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" setzt ein klares Zeichen gegen Fake News im Internet. Unter dem Motto "Glaub nicht alles, was du siehst!" startete am Freitag eine umfassende Aufklärungskampagne auf allen Social-Media-Kanälen der Serie sowie bei RTL und RTL.de.