Bill Cosby trauert um seinen Seriensohn. Schauspieler Malcolm-Jamal Warner kam am 20. Juli bei einem Badeunfall ums Leben. Ein tragischer Vorfall, der Cosby an seinen eigenen Sohn Ennis William erinnert.

Nach dem Tod von "Bill Cosby Show"-Star Malcolm-Jamal Warner (1970-2025) hat Bill Cosby (88) reagiert. Sein Sprecher erklärte, dass der tragische Vorfall "verheerend" sei und Cosby an seinen eigenen verstorbenen Sohn erinnere, der 1997 erschossen wurde.

Malcolm-Jamal Warner, der Cosbys Serien-Sohn Theo Huxtable spielte, ist am 20. Juli vor der Küste von Costa Rica ertrunken, wie die Polizei "ABC News" bestätigt hat. Er wurde nur 54 Jahre alt.

Malcolm-Jamal Warner spielte früher mit Cosbys Sohn

"Malcolm tat, was er liebte, als er starb - er war bei seiner Familie", sagte Cosbys Sprecher Andrew Wyatt gegenüber "People". Weiter erklärte er, dass sein Tod Bill Cosby "an denselben Anruf erinnerte, den er erhielt, als sein Sohn starb". Ennis William Cosby, der einzige Sohn des Schauspielers, wurde 1997 im Alter von 27 Jahren bei einem versuchten Raubüberfall auf einer Autobahnauffahrt in Los Angeles erschossen, als er versuchte, einen platten Reifen zu wechseln.

Warner ertrank unterdessen beim Schwimmen. Laut Judicial Investigation Agency (OIJ) sei "das Opfer offenbar ins Meer gelangt" und von einer Strömung mitgerissen worden. "Der Mann wurde von Passanten gerettet und an Land gebracht, wo er vom costaricanischen Roten Kreuz behandelt wurde." Er sei jedoch noch am Unfallort verstorben.

Sprecher Andrew Wyatt erinnerte weiter daran, dass der Verstorbene einst mit Cosbys Sohn gespielt habe und nannte die Ereignisse vom 20. Juli "verheerend". Malcolm-Jamal Warner habe sich auch nach dem Tod von Ennis William sofort bei Cosby gemeldet und ihm Trost gespendet.

Erinnerungen an das letzte Gespräch

Auch in einem Interview mit CBS News würdigte Bill Cosby den verstorbenen Warner und erinnerte sich an die gemeinsamen Dreharbeiten: "Er hatte nie Angst, in sein Zimmer zu gehen und zu lernen. Er kannte seinen Text und fühlte sich trotz der Wachstumsschmerzen eines Teenagers recht wohl." Das letzte Mal hätten die beiden "vor drei Monaten" miteinander gesprochen. Dabei sei es um Warners "Art in Motion"-Konzert mit dem Minnesota Orchestra gegangen.

Schwere Vorwürfe gegen Bill Cosby

Malcolm-Jamal Warner stand zunächst für wenige kleinere Serienrollen vor der Kamera, bevor er in den 1980er- und 1990er-Jahren mit der "Bill Cosby Show" berühmt wurde. Er spielte damals Theodore oder auch Theo, eines der Kinder der Huxtable-Familie. Die Eltern wurden von Bill Cosby (88) und Phylicia Rashad (77) verkörpert.

Bill Cosby wurde 2018 wegen Drogenmissbrauchs und sexueller Nötigung einer anderen Frau zu einer Haftstrafe von drei bis zehn Jahren verurteilt. Der Oberste Gerichtshof von Pennsylvania hob 2021 seine Verurteilung wegen sexueller Nötigung auf und ermöglichte Cosbys Freilassung. Fünf weitere Frauen verklagten Cosby jedoch wegen sexueller Nötigung. Cosbys Verteidigung weist alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück.

"Unabhängig davon, was manche Leute heute über die Show denken, bin ich immer noch stolz auf das Erbe und darauf, Teil einer so ikonischen Show gewesen zu sein, die einen so tiefgreifenden Einfluss - in erster Linie - auf die schwarze Kultur, aber auch auf die amerikanische Kultur hatte", sagte Warner in einem Gespräch mit "People" im Februar 2023.