Schauspieler aus Mary Poppins: Dick Van Dyke: Darum ist ein langes Leben ein Fluch

1 Dick Van Dyke mit seiner Ehefrau Arlene Van Dyke, mit der er seit 2012 verheiratet ist. Foto: imago/ZUMA Press Wire / Kay Blake

"Mary Poppins"-Star Dick Van Dyke feiert im Dezember seinen 100. Geburtstag. Jetzt sprach der berühmte Schauspieler darüber, warum ein so langes Leben gleichzeitig auch ein Fluch sein kann.











Dick Van Dyke (99) startete 1964 als Bert in Disneys "Mary Poppins" durch. Inzwischen ist der US-amerikanische Film- und Fernsehschauspieler knapp ein ganzes Jahrhundert auf der Welt. Bei einer Veranstaltung in Kalifornien sprach der weltbekannte Star nun darüber, dass es durchaus seine Schattenseiten habe, so alt zu werden. Er feiert im Dezember seinen 100. Geburtstag.