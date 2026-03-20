Schauspieler: Trump-Anhänger und Texas Ranger - Chuck Norris ist tot

Die TV-Serie «Walker, Texas Ranger» machte Chuck Norris berühmt. In Hollywood boxte sich der Karate-Weltmeister hoch, war als Trump- und Waffenfan aber Außenseiter. Nun ist Norris 86-jährig gestorben.
Los Angeles - Bis ins hohe Alter gab er sich gern als knallharter Hollywood-Kerl. Auf Leinwand und Bildschirm ließ Action-Star Chuck Norris die Fäuste fliegen. Ein Klick auf seiner Webseite und schon erscheint er mit gestähltem Oberkörper in Karate-Kampfpose. Seinen Vorbildern Clint Eastwood und Charles Bronson stand Norris immer etwas nach, doch der bärtige Haudegen mit vernarbter Haut hatte eine lange Karriere und treue Fans. Sie müssen nun Abschied nehmen: Norris ist im Alter von 86 Jahren gestorben, wie seine Familie auf mehreren Social-Media-Kanälen mitteilte.