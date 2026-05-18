Gwyneth Paltrows Tochter Apple Martin gibt ihr Spielfilm-Debüt - an der Seite von Penélope Cruz, Jude Law und Owen Wilson in Nancy Meyers' neuem Kinofilm. Die 22-Jährige folgt damit dem Traum, den sie lange verdrängt hatte.
Apple Martin (22) wächst zwischen zwei Welten der Popkultur auf: Mutter Gwyneth Paltrow (53) prägte Hollywoods 90er-Jahre, Vater Chris Martin (49) singt als Coldplay-Frontmann in den größten Stadien der Welt. Dass die Tochter lange betonte, einen eigenen Weg gehen zu wollen, klingt zunächst verständlich. Doch jetzt ist klar: Ihr Weg führt ebenfalls auf die Leinwand. Apple Martin wird ihr Spielfilm-Debüt in Nancy Meyers' (76) neuer Komödie geben, wie das Branchenblatt "Deadline" berichtete.