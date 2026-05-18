Gwyneth Paltrows Tochter Apple Martin gibt ihr Spielfilm-Debüt - an der Seite von Penélope Cruz, Jude Law und Owen Wilson in Nancy Meyers' neuem Kinofilm. Die 22-Jährige folgt damit dem Traum, den sie lange verdrängt hatte.

Apple Martin (22) wächst zwischen zwei Welten der Popkultur auf: Mutter Gwyneth Paltrow (53) prägte Hollywoods 90er-Jahre, Vater Chris Martin (49) singt als Coldplay-Frontmann in den größten Stadien der Welt. Dass die Tochter lange betonte, einen eigenen Weg gehen zu wollen, klingt zunächst verständlich. Doch jetzt ist klar: Ihr Weg führt ebenfalls auf die Leinwand. Apple Martin wird ihr Spielfilm-Debüt in Nancy Meyers' (76) neuer Komödie geben, wie das Branchenblatt "Deadline" berichtete.

Das Warner-Bros.-Projekt kann bereits einen beeindruckenden Cast vorweisen: Neben Martin spielen unter anderem Penélope Cruz (52), Jude Law (53) und Owen Wilson (57). Details zu Martins Rolle wurden vorerst allerdings noch nicht verraten.

Nancy Meyers nach zehn Jahren wieder da

Nancy Meyers dreht ihren ersten Kinofilm seit "Man lernt nie aus" aus dem Jahr 2015. In einem Instagram-Post aus dem Jahr 2023 beschrieb sie bereits ihr neues Projekt als Geschichte über "eine Gruppe von Menschen, die einen Film drehen, und die Magie und das Geheimnis dessen, was wir tun". Regie und Drehbuch stammen von Meyers selbst, produziert wird gemeinsam mit Ilona Herzberg. Zwei Tage vor der Bekanntgabe von Martins Casting veröffentlichte sie auf Instagram ein Foto ihres Regisseurstuhls mit dem Kommentar: "Es ist fast so weit." Der Kinostart ist für den 25. Dezember 2027 geplant.

Apple Martin hat gerade ihr Studium an der Vanderbilt University mit einem Abschluss in Rechtswissenschaft, Geschichte und Gesellschaft abgeschlossen. Ursprünglich wollte sie Jura studieren - doch gegenüber der "Vogue" erklärte sie im Februar, sie sei aus ihrer "rebellischen 'Ich will nicht wie meine Eltern sein'-Phase" herausgekommen. Ihr Traum sei das Schauspielen. Bisher war sie vor allem als Model sowie durch einen kurzen Auftritt in der HBO-Serie "Rooster" in Erscheinung getreten.