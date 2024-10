Schauspiel-Zwillinge : Valentina und Cheyenne Pahde haben Karrierepläne in Los Angeles

Valentina und Cheyenne Pahde wollen an ihren "inspirierenden Ort" reisen und dort an ihren Karrieren feilen. Die Schauspiel-Zwillinge planen einen längeren Aufenthalt in Los Angeles, um Schauspielkurse zu besuchen und "ein, zwei Ideen" umzusetzen.

Valentina Pahde (30) und ihre Zwillingsschwester Cheyenne wollen in Los Angeles den nächsten Karriereschritt gehen. Das haben die beiden Schauspielerinnen im "Gala"-Interview mit Annika Lau (45) verraten. Die Stadt in Kalifornien sei ihr "inspirierender Ort".

"Wir werden auf jeden Fall Ende des Jahres nochmal für längere Zeit nach LA fliegen", erzählt Valentina Pahde. Ihre Schwester Cheyenne werde sogar noch länger bleiben, "denn sie hat uns den Floh ins Ohr gesetzt. Wir haben da so ein, zwei Ideen, denen wir gerne nachgehen möchten". Außerdem hätten die Serienstars "ein paar coole Kontakte" in Los Angeles.

Lesen Sie auch

Schauspielcoaching in den USA

Dort wollen die beiden dann auch an mehrtägigen Schauspielkursen teilnehmen. "Auf jeden Fall wollen wir noch ein Schauspielcoaching machen, weil in sich selbst zu investieren niemals falsch sein kann", so Cheyenne Pahde. Dadurch wolle sie Einblicke in die Arbeitsweise in den USA gewinnen. Sie sei in Los Angeles immer besonders kreativ und schätze die Unterstützung der Menschen vor Ort.

Karriere hinter der Kamera?

Valentina und Cheyenne Pahde wurden bereits als Kinder durch die ZDF-Serie "Forsthaus Falkenau" bekannt und spielten später in diversen Fernsehserien wie "GZSZ" oder "Alles was zählt" mit. Sie können sich aber auch vorstellen, mal hinter die Kamera zu treten, verraten sie im Interview. "Uns kribbelt es in den Fingern, auch mal etwas hinter der Kamera zu machen", so Valentina. Cheyenne liebe es beispielsweise besonders zu schreiben und wolle auch aus diesem Talent etwas machen.