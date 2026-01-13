Schauspiel Stuttgart in Berlin: „Die Welt im Rücken“ ist zum Berliner Theatertreffen eingeladen

Lucia Bihlers Inszenierung „Die Welt im Rücken“ sorgt weiter für Furore. Das Schauspiel Stuttgart ist mit der Produktion nach einem Buch Thomas Melles zum 63. Theatertreffen eingeladen.
Das Schauspiel Stuttgart darf sich nach mehr als zehn Jahren wieder einmal über eine Einladung zum renommierten Berliner Theatertreffen freuen: Lucia Bihlers Inszenierung „Die Welt im Rücken“, die seit der Premiere am 27. September für umjubelte Vorstellungen sorgt, ist laut Jury-Urteil unter den zehn bemerkenswertesten Produktionen dieser Saison. Das teilte die Jury an diesem Dienstag mit. Das 63. Theatertreffen findet vom 1. bis 17. Mai auf verschiedenen Berliner Bühnen statt. Zuletzt war das Schauspiel Stuttgart 2015 mit „Das Fest“ in der Regie von Christopher Rüping bei diesem Bestentreffen vertreten.