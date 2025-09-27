Schauspiel im Landtag: Warum „Die Ermittlung“ im Landtag in Stuttgart das Stück der Stunde ist

Erstmals öffnet sich der Landtag fürs Theater: Burkhard C. Kosminski sagt, warum er in Stuttgart Peter Weiss’ dokumentarisches Werk über den ersten Auschwitzprozess inszeniert.

Das Blau am Himmel leuchtet während des Gesprächs über die vielleicht wichtigste Premiere der Stuttgarter Schauspielsaison besonders intensiv, und so war es vielleicht auch vor knapp 80 Jahren, im Juli 1943 oder 1944, als Menschen in Stuttgart oder Rosenheim, Berlin oder Karlsruhe in Züge gepfercht, nach Auschwitz deportiert und ermordet wurden.

Es ist kurz vor den Theaterferien, Burkhard C. Kosminski sitzt unter dem Sonnenschirm im Café vor dem Landtag und berichtet von seinen Albträumen. Die habe aber nicht nur er derzeit während der Proben zu Peter Weiss’ „Die Ermittlung“. 17 Schauspielerinnen und Schauspieler sind in die Produktion eingebunden.

Das Stück basiert auf Protokollen des ersten Auschwitz-Prozesses von 1963 bis 1965 und enthält detaillierte Schilderungen von Gewalt, Folter, Mord. In elf „Gesängen“ treten Zeuginnen und Zeugen, Angeklagte, Richter und Verteidiger auf, die das, was in Auschwitz geschah, schildern. Ein Bühnenbild gibt es nicht, der Landtag in Stuttgart, besser, das Plenum, ein Ort der demokratischen Debatten, wird zum Spielort.

Landtag in Stuttgart als Theaterort

Burkhard C. Kosminski inszeniert „Die Ermittlung“ von Peter Weiss in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Als das Stück 1965 uraufgeführt wurde, da war dieser erste Parlamentsneubau in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg seit vier Jahren im Betrieb – wenige Jahre war später war Hans Filbinger dort der Hausherr, der später wegen seiner NS-Vergangenheit vom Amt des Ministerpräsidenten zurücktreten musste.

Also ein durchaus passender, eigentlich nahe liegender Ort. Doch zum ersten Mal überhaupt spielt ein Theater in diesem Gebäude. In Zeiten des erstarkenden Antisemitismus, nicht zuletzt in der deutschen Kulturszene, ein Statement von Politik und Kunst, das zur richtigen Zeit kommt.

Zum Saisonauftakt im Kammertheater, wo mit „Eine runde Sache“ ein Werk des deutsch-israelischen Autors Tomer Gardi Premiere hatte, trug der Autor ein T-Shirt mit der Aufschrift „Niemals wieder bedeutet Niemals wieder“. Und Burkhard C. Kosminski, der regelmäßig Werke zum Thema Antisemitismus, Völkerverständigung aufführt, seit er 2018 mit Wajdi Mouawads „Vögel“ auf Deutsch, Arabisch, Hebräisch seinen Einstand als Stuttgarter Theaterchef gab, sagt: „Ich finde es wichtig, darüber nachzudenken, woher wir kommen.“ Er sei dankbar, dass er die Gelegenheit habe, das Werk an diesem Ort spielen zu können.

Aufführungen sind auch im Landgericht Stuttgart

Im Plenarsaal waren die Theaterleute schon, berichtet er, für die Beleuchtung. Geprobt wird natürlich wie üblich auf der Probebühne, nur die Generalprobe und die Premiere am 30. September ist Landtag. Die Sicherheitsvorkehrungen sind beträchtlich. Die nächsten Aufführungen, alle ausverkauft, werden im Landgericht stattfinden. Institutionen, Einrichtungen können Anfragen stellen, wenn sie das Stück in ihrem Haus zeigen wollen. „Das Interesse ist enorm“, sagt Burkhard C. Kosminski.

Für Dezember ist schon eine Vorstellung im Theodor-Rothschild-Haus in Esslingen am Neckar geplant. Das Gebäude war ein israelitisches Waisenhaus, entworfen von der Stuttgarter Architektengemeinschaft Oskar Bloch und Ernst Guggenheimer. 1938 wurde das Gebäude im Zuge des Novemberpogroms verwüstet; Theodor Rothschild, der Leiter des Waisenhauses, der 1940 nach Stuttgart umgezogen war, wurde ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Ein Stolperstein erinnert an sein Schicksal. Als Todestag angegeben wird ein Tag im Sommer 1944, es war der 10. Juli.

Info

Die Ermittlung

Gespielt wird das Stück von Peter Weiss in der Regie von Burkhard C. Kosminski am 30. September in Stuttgart im Landtag von Baden-Württemberg , die nächsten Spieltermine (alle ausverkauft) sind im Landgericht in Stuttgart am 11., 12. Oktober, 7., 8., 9., November. Und am 9. Dezember ist eine Vorstellung im Theodor-Rothschild-Haus in Esslingen am Neckar.