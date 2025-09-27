Schauspiel im Landtag: Warum „Die Ermittlung“ im Landtag in Stuttgart das Stück der Stunde ist

Erstmals öffnet sich der Landtag fürs Theater: Burkhard C. Kosminski sagt, warum er in Stuttgart Peter Weiss’ dokumentarisches Werk über den ersten Auschwitzprozess inszeniert.
Das Blau am Himmel leuchtet während des Gesprächs über die vielleicht wichtigste Premiere der Stuttgarter Schauspielsaison besonders intensiv, und so war es vielleicht auch vor knapp 80 Jahren, im Juli 1943 oder 1944, als Menschen in Stuttgart oder Rosenheim, Berlin oder Karlsruhe in Züge gepfercht, nach Auschwitz deportiert und ermordet wurden.