Halloween steht an vielen Orten mittlerweile fest im Veranstaltungskalender. Diese fünf Ziele bereiten ihren Besuchern zum Gruselfest einen schaurig-schönen Aufenthalt.
Wenn die Tage kürzer werden, der Nebel über den Feldern hängt und der Geruch von feuchtem Laub in der Luft liegt, beginnt die wohl geheimnisvollste Zeit des Jahres. Halloween ist längst mehr als nur ein Kinderfest mit Süßigkeiten: Es ist ein Anlass, den Herbst mit einem Kurztrip zu feiern. Ob Freizeitpark mit Adrenalinkick oder historische Burg mit Gänsehaut-Garantie: Diese fünf Reiseziele zeigen, wie vielseitig sich der Zauber des Schreckens erleben lässt.