Wenn die Tage kürzer werden, der Nebel über den Feldern hängt und der Geruch von feuchtem Laub in der Luft liegt, beginnt die wohl geheimnisvollste Zeit des Jahres. Halloween ist längst mehr als nur ein Kinderfest mit Süßigkeiten: Es ist ein Anlass, den Herbst mit einem Kurztrip zu feiern. Ob Freizeitpark mit Adrenalinkick oder historische Burg mit Gänsehaut-Garantie: Diese fünf Reiseziele zeigen, wie vielseitig sich der Zauber des Schreckens erleben lässt.

Europa-Park Rust: Grusel zwischen Achterbahnen und Kürbissen Deutschlands größter Freizeitpark zeigt sich im Herbst von seiner vielleicht schönsten Seite. Ab Ende September bis Anfang November verwandelt sich der Europa-Park in Rust in eine orangefarbene Traumlandschaft aus zehntausenden Kürbissen, Strohfiguren und flackernden Lichtern. Familien genießen die herbstlich geschmückten Themenbereiche, während sich Mutige nach Einbruch der Dunkelheit zu "Traumatica - Festival of Fear" wagen, einem der bekanntesten Horror-Events Europas. Dort lauern professionelle Darsteller in dunklen Labyrinthen, begleitet von Soundeffekten, die selbst hartgesottene Besucher erschaudern lassen. Wer es etwas ruhiger mag, bleibt nach Parkschluss in einem der Themenhotels und lässt den Abend bei Kürbissuppe und Feuerstelle ausklingen.

Fort Fun Abenteuerland: Ein ganzer Monat Halloween

Im Sauerland verwandelt sich das Fort Fun Abenteuerland im Herbst in das spektakuläre Event Fort Fear Horrorland, bei dem Horrorfans und Familien auf ihre Kosten kommen. An mehreren ausgewählten Tagen im Oktober und am 31. Oktober findet ein intensives Halloween-Programm statt, das von düsteren Horrorhäusern über Live-Entertainment bis hin zu nächtlichen Fahrten reicht. Während tagsüber auch Familien mit Kindern liebevoll gestalteten Gruselspaß erleben, darf in der Abenddämmerung die Dark-Atmosphäre mit Mazes, Show-Acts und Illumination ihre Wirkung entfalten - eine besondere Alternative für alle, die Halloween mit Freizeitpark-Erlebnis kombinieren möchten.

Erlebnispark Schloss Thurn: Grusel mit Herz im fränkischen Märchenpark

Zwischen Nürnberg und Bamberg liegt ein Ort, an dem Halloween märchenhaft statt blutig gefeiert wird. Der Erlebnispark Schloss Thurn lädt im Oktober zum "Gruselherbst" ein, einem Event, das Charme, Fantasie und Familienfreundlichkeit vereint. Tagsüber begegnen Besucher freundlich lachenden Gespenstern, während zwischen alten Bäumen Nebelschwaden tanzen und die Schlossfassade in warmes Licht getaucht wird. Doch erst wenn die Dämmerung einsetzt, erwacht das Gelände richtig zum Leben: leise Musik erklingt, Fackeln flackern im Wind, und hin und wieder huscht ein Schatten an den Mauern vorbei. Wer mag, bleibt im fränkischen Umland, wo Gasthöfe und Weingüter den perfekten Abschluss eines stimmungsvollen Herbsttages bieten.

Schallaburg: Mythen, Märchen und geisterhafte Geschichten

Wer den Nervenkitzel lieber historisch als rasant erlebt, sollte die Schallaburg in Niederösterreich besuchen. Das imposante Renaissanceschloss, umgeben von Weinbergen und Wäldern, öffnet Ende Oktober seine Tore für ein Halloween-Spezial, das sich den alten Sagen und Legenden der Region widmet. Geführte Abendtouren führen durch düstere Gänge, während Schauspielerinnen und Schauspieler längst vergessene Geister zum Leben erwecken. Der historische Rahmen verleiht dem Erlebnis eine besondere Tiefe. Statt ständiger Schockmomente stehen hier Atmosphäre und Erzählkunst im Mittelpunkt. Wer den Tag verlängern möchte, findet in der Umgebung charmante Landhotels und Wellness-Angebote, die den Ausflug in ein rundes Herbstwochenende verwandeln.

Taunus Wunderland: Halloween zwischen Wald und Lichtern

Eingebettet in die sanften Hügel des Taunus liegt ein Freizeitpark, der während Halloween in goldenem Licht erstrahlt. Das Taunus Wunderland verwandelt sich im Oktober in eine märchenhaft herbstliche Welt voller Kürbisse, Lichter und liebevoll gestalteter Dekorationen. Tagsüber drehen Familien zwischen bunten Blättern ihre Runden auf Karussells und Achterbahnen, während am Abend Nebelmaschinen die Waldwege in geheimnisvolles Grau tauchen. Besonders beliebt sind die Halloween-Nächte, wenn sich Besucher in Kostümen begegnen, Musik erklingt und die Dämmerung über dem Park liegt. Hier geht es weniger um echten Schrecken als vielmehr um Stimmung: Das Taunus Wunderland feiert Halloween mit einem Augenzwinkern - fröhlich, farbenfroh und mitten in der Natur.